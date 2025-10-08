Середня ціна на бензин марки А-95 зберігається на рівні 58,72 грн/л, на дизельне пальне - на рівні 55,87 грн/л

Наразі з проведенням засідань Великої Палати КС є проблеми, оскільки у деяких справах судді заявили самовідвід, і їх розгляд призупинився. Оскільки в суді налічується лише 12 суддів - критично необхідна кількість, у разі відводу когось із суддів розгляд справ унеможливлюється.