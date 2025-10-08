Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Ціни на нафту посилили зростання, Brent на рівні $66,3 за барель

 

Ціни на нафту посилили зростання вдень у середу, інвестори оцінюють баланс попиту і пропозиції після менш істотного, ніж очікувалося, збільшення квот на видобуток країнами ОПЕК+, а також чекають на офіційні дані щодо запасів нафти в США.

Вартість грудневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 14:07 EET становить $66,27 за барель, що на $0,82 (1,25%) вище, ніж на закриття попередніх торгів.

Ф'ючерси на нафту WTI на листопад на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) дорожчають на $0,88 (1,43%), до $62,61 за барель.

За підсумками торгів у вівторок ціни на нафту змінилися несуттєво: контракти на Brent подешевшали на 0,03%, на WTI - подорожчали на 0,06%.

Підтримку ринку надає деяке ослаблення побоювань щодо надлишку пропозиції на ринку після засідання ОПЕК+. Вісім країн-учасниць альянсу домовилися про нарощування квот з видобутку в листопаді на 137 тис. барелів на добу, тоді як трейдери очікували набагато агресивнішого підвищення після повідомлень ЗМІ про те, що збільшення квот може становити до 500 тис. б/д.

Тим часом аналітики Goldman Sachs, як і раніше, прогнозують, що надлишок пропозиції нафти в поточному кварталі й наступного року становитиме близько 2 млн б/д. Це чинитиме тиск на ціни. За оцінками банку, Brent у 2026 році коштуватиме в середньому $56 за барель.

Американський інститут нафти (API) повідомив, що резерви нафти в США за минулий тиждень зросли на 2,78 млн барелів. Запаси бензину скоротилися на 1,25 млн барелів, дистилятів - на 1,82 млн барелів. API отримує інформацію від операторів НПЗ, нафтосховищ і трубопроводів на добровільній основі.

Офіційний звіт Міністерства енергетики буде опубліковано о 17:30 к. ч у середу. Аналітики, консенсус-прогноз яких наводить Trading Economics, очікують зростання запасів нафти на 2,25 млн барелів.

Міненерго США підвищило прогноз видобутку нафти в країні (без урахування інших рідких вуглеводнів) у 2025 році на 90 тис. б/д, до 13,53 млн б/д. Прогноз на 2026 рік підвищено на 210 тис. б/д, до 13,51 млн б/д. У міністерстві очікують збільшення світових запасів нафти наступного року, зокрема за рахунок нарощування видобутку в країнах, що не входять в ОПЕК+.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,4024
  0,0866
 0,21
EUR
 1
 48,1386
  0,0356
 0,07

Курс обміну валют на сьогодні, 10:21
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0050  0,00 0,00 41,5100  0,01 0,01
EUR 47,8906  0,21 0,44 48,5538  0,17 0,35

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:35
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3650  0,06 0,15 41,3775  0,04 0,10
EUR 48,0800  0,07 0,15 48,1100  0,08 0,17

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес