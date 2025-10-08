Ціни на нафту посилили зростання, Brent на рівні $66,3 за барель

Ціни на нафту посилили зростання вдень у середу, інвестори оцінюють баланс попиту і пропозиції після менш істотного, ніж очікувалося, збільшення квот на видобуток країнами ОПЕК+, а також чекають на офіційні дані щодо запасів нафти в США.

Вартість грудневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 14:07 EET становить $66,27 за барель, що на $0,82 (1,25%) вище, ніж на закриття попередніх торгів.

Ф'ючерси на нафту WTI на листопад на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) дорожчають на $0,88 (1,43%), до $62,61 за барель.

За підсумками торгів у вівторок ціни на нафту змінилися несуттєво: контракти на Brent подешевшали на 0,03%, на WTI - подорожчали на 0,06%.

Підтримку ринку надає деяке ослаблення побоювань щодо надлишку пропозиції на ринку після засідання ОПЕК+. Вісім країн-учасниць альянсу домовилися про нарощування квот з видобутку в листопаді на 137 тис. барелів на добу, тоді як трейдери очікували набагато агресивнішого підвищення після повідомлень ЗМІ про те, що збільшення квот може становити до 500 тис. б/д.

Тим часом аналітики Goldman Sachs, як і раніше, прогнозують, що надлишок пропозиції нафти в поточному кварталі й наступного року становитиме близько 2 млн б/д. Це чинитиме тиск на ціни. За оцінками банку, Brent у 2026 році коштуватиме в середньому $56 за барель.

Американський інститут нафти (API) повідомив, що резерви нафти в США за минулий тиждень зросли на 2,78 млн барелів. Запаси бензину скоротилися на 1,25 млн барелів, дистилятів - на 1,82 млн барелів. API отримує інформацію від операторів НПЗ, нафтосховищ і трубопроводів на добровільній основі.

Офіційний звіт Міністерства енергетики буде опубліковано о 17:30 к. ч у середу. Аналітики, консенсус-прогноз яких наводить Trading Economics, очікують зростання запасів нафти на 2,25 млн барелів.

Міненерго США підвищило прогноз видобутку нафти в країні (без урахування інших рідких вуглеводнів) у 2025 році на 90 тис. б/д, до 13,53 млн б/д. Прогноз на 2026 рік підвищено на 210 тис. б/д, до 13,51 млн б/д. У міністерстві очікують збільшення світових запасів нафти наступного року, зокрема за рахунок нарощування видобутку в країнах, що не входять в ОПЕК+.