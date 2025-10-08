Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Ціни на нафту зростають на тлі зменшення побоювань щодо надлишку пропозиції після того, як ОПЕК+ обмежила збільшення видобутку

 

Ціни на нафту зросли в середу, оскільки інвестори відкинули побоювання щодо надлишку пропозиції, сприйнявши рішення ОПЕК+ обмежити збільшення видобутку в наступному місяці.

О 06:00 EET ф'ючерси на нафту марки Brent подорожчали на 48 центів, або 0,7%, до 65,93 долара за барель. Нафта марки West Texas Intermediate подорожчала на 51 цент, або 0,8%, до 62,24 долара.

В попередній сесії ціни нафти залишилися практично без змін, оскільки інвестори зважували ознаки надлишку пропозиції та менший, ніж очікувалося, обсяг виробництва в листопаді з боку Організації країн-експортерів нафти та її партнерів.

«Ринок перебуває в ціновій невизначеності, оскільки одна сторона схиляється до можливого надлишку пропозиції, а інша вважає, що зростання не буде таким швидким, як очікувалося», - сказав Емріл Джаміль, старший аналітик LSEG Oil Research.

Ціни зараз торгуються вище, оскільки деякі трейдери утримують довгі позиції, або роблять ставки на зростання цін, з огляду на постійні зусилля щодо обмеження поставок російської нафти, додав Джаміль.

ОПЕК+ вирішила збільшити видобуток на 137 000 барелів на добу, що є найнижчим показником серед варіантів, які група обговорювала на вихідних.

«Доки фізичний ринок не покаже ознак ослаблення через зростання запасів, інвестори, ймовірно, не будуть зважати на вплив збільшення виробництва», - заявили аналітики ANZ у середу.

Однак зростання цін обмежене, оскільки побоювання щодо перебоїв у постачанні з Росії зменшилися, а поставки сирої нафти протягом останніх чотирьох тижнів залишалися на рівні, близькому до 16-місячного максимуму, зазначають аналітики ANZ.

Інвестори також очікують на дані про запаси в США від Адміністрації енергетичної інформації, які будуть опубліковані пізніше в середу.

У вівторок джерела Американського інституту нафти повідомили, що запаси нафти в США за тиждень, що закінчився 3 жовтня, зросли на 2,78 млн барелів.

Натомість запаси бензину та дистилятів скоротилися, повідомили джерела з посиланням на дані API.

Тим часом, за даними EIA, опублікованими у вівторок, цього року видобуток нафти в США, ймовірно, досягне рекордного рівня, вищого за попередні прогнози.
За матеріалами: investing.com
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,3158
  0,0251
 0,06
EUR
 1
 48,1742
  0,0954
 0,20

Курс обміну валют на сьогодні, 10:21
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0050  0,00 0,00 41,5100  0,01 0,01
EUR 47,8906  0,21 0,44 48,5538  0,17 0,35

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:35
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3650  0,06 0,15 41,3775  0,04 0,10
EUR 48,0800  0,07 0,15 48,1100  0,08 0,17

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес