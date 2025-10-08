Фінансові новини
Ціни на нафту зростають на тлі зменшення побоювань щодо надлишку пропозиції після того, як ОПЕК+ обмежила збільшення видобутку
08:49 08.10.2025
Ціни на нафту зросли в середу, оскільки інвестори відкинули побоювання щодо надлишку пропозиції, сприйнявши рішення ОПЕК+ обмежити збільшення видобутку в наступному місяці.
О 06:00 EET ф'ючерси на нафту марки Brent подорожчали на 48 центів, або 0,7%, до 65,93 долара за барель. Нафта марки West Texas Intermediate подорожчала на 51 цент, або 0,8%, до 62,24 долара.
В попередній сесії ціни нафти залишилися практично без змін, оскільки інвестори зважували ознаки надлишку пропозиції та менший, ніж очікувалося, обсяг виробництва в листопаді з боку Організації країн-експортерів нафти та її партнерів.
«Ринок перебуває в ціновій невизначеності, оскільки одна сторона схиляється до можливого надлишку пропозиції, а інша вважає, що зростання не буде таким швидким, як очікувалося», - сказав Емріл Джаміль, старший аналітик LSEG Oil Research.
Ціни зараз торгуються вище, оскільки деякі трейдери утримують довгі позиції, або роблять ставки на зростання цін, з огляду на постійні зусилля щодо обмеження поставок російської нафти, додав Джаміль.
ОПЕК+ вирішила збільшити видобуток на 137 000 барелів на добу, що є найнижчим показником серед варіантів, які група обговорювала на вихідних.
«Доки фізичний ринок не покаже ознак ослаблення через зростання запасів, інвестори, ймовірно, не будуть зважати на вплив збільшення виробництва», - заявили аналітики ANZ у середу.
Однак зростання цін обмежене, оскільки побоювання щодо перебоїв у постачанні з Росії зменшилися, а поставки сирої нафти протягом останніх чотирьох тижнів залишалися на рівні, близькому до 16-місячного максимуму, зазначають аналітики ANZ.
Інвестори також очікують на дані про запаси в США від Адміністрації енергетичної інформації, які будуть опубліковані пізніше в середу.
У вівторок джерела Американського інституту нафти повідомили, що запаси нафти в США за тиждень, що закінчився 3 жовтня, зросли на 2,78 млн барелів.
Натомість запаси бензину та дистилятів скоротилися, повідомили джерела з посиланням на дані API.
Тим часом, за даними EIA, опублікованими у вівторок, цього року видобуток нафти в США, ймовірно, досягне рекордного рівня, вищого за попередні прогнози.
