Середня ціна на бензин марки А-95 знизилася на 1 коп. до 58,72 грн/л, на дизельне пальне - на 1 коп. до 55,87 грн/л

"Ми розглядаємо різні варіанти. Не хотілося б зупинятися тільки на болгарських реакторах. Якщо там не виходить, треба розглядати інші варіанти. Зараз ми їх напрацьовуємо з партнерами", - міністерка енергетики України Світлана Гринчук.