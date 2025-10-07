Фінансові новини
- |
- 07.10.25
- |
- 16:55
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Нафта залишається в плюсі, Brent торгується по $65,6 за барель
14:45 07.10.2025 |
Ціни на нафту помірно підвищуються вдень у вівторок після зростання за підсумками двох сесій поспіль.
Вартість грудневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures, за даними на 13:08 EET, становить $65,55 за барель, що на $0,08 (0,12%) вище, ніж на закриття попередніх торгів.
Ф'ючерси на нафту WTI на листопад на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) дорожчають на $0,08 (0,13%), до $61,77 за барель.
У понеділок контракти на Brent зросли в ціні на 1,46%, на WTI - на 1,33%, чому сприяло рішення ОПЕК+ про менше, ніж очікували на ринку, нарощування видобутку в листопаді.
Вісім країн ОПЕК+ домовилися про збільшення квот із видобутку наступного місяця на 137 тис. барелів на добу - так само, як у жовтні. Тим часом перед засіданням альянсу низка західних медіа повідомила, що збільшення квот може становити до 500 тис. б/д, спровокувавши різке падіння цін на нафту.
Негативний вплив на ринок чинять слабкі фундаментальні показники попиту та побоювання надлишку пропозиції наприкінці поточного року й наступного року.
Інвестори також продовжують стежити за розвитком подій у США, де уряд з жовтня призупинив роботу через проблеми з фінансуванням. Шатдаун триває вже сьомий день. Законопроєкти демократів і республіканців про фінансування федеральних відомств Сенат відхилив напередодні за підсумками голосування.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Світовий банк погіршив прогноз зростання ВВП України на 2026р до 2%
ТОП-НОВИНИ
|Україна почала використовувати дешеві протидронові ракети Thales – ЗМІ
|Трамп заявив, що «майже» ухвалив рішення, чи постачати ракети «Томагавк» Україні
|Українські оборонні компанії запустять спільні виробничі проєкти в Данії
|Зобов'язання перед МВФ: Україна знову зриває строки обрання нового голови Митниці, – Forbes
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Топографічне знімання масштабу 1:500 – коротко про головне
|Як інтерактивна панель для школи допомагає реалізувати освітні програми НУШ
У РУБРИЦІ
|Українські яйця вийшли в лідери у Британії, але дехто б'є на сполох
|Застосування коефіцієнтів зменшення пенсій військовослужбовців є протиправним – Верховний суд
|Нафта залишається в плюсі, Brent торгується по $65,6 за барель
|Світовий банк погіршив прогноз зростання ВВП України на 2026р до 2%
|Понад 94% українських виробників готові до експорту - опитування Української ради зброярів
|Місцеві бюджети отримали на 15,2% більше податків та зборів
|До Пенсійного фонду в січні - вересні 2025 року надійшло 435,2 млрд грн від ЄСВ), що на 52,9 млрд грн більше за плановий показник
Бізнес
|ЄС просуває нову ШІ-стратегію, щоб зменшити залежність від США та Китаю
|ЄС хоче впровадити єдині правила для стартапів, аби сприяти їхньому розвитку
|Складність біткоїн-майнінгу знову оновила історичний максимум
|Нідерландський суд зобов’язав Meta змінити стрічки Facebook та Instagram
|Акціонери Tesla закликали відхилити безпрецедентний пакет виплат Маску на $1 трлн
|«Зоряна брама» OpenAI пожирає пам’ять: для ЦОД Stargate за $500 млрд знадобиться 40% світового виробництва DRAM
|Apple призупиняє розробку Vision Air і зосереджується на смарт-окулярах