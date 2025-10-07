Авторизация

Нафта залишається в плюсі, Brent торгується по $65,6 за барель

 

Ціни на нафту помірно підвищуються вдень у вівторок після зростання за підсумками двох сесій поспіль.

Вартість грудневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures, за даними на 13:08 EET, становить $65,55 за барель, що на $0,08 (0,12%) вище, ніж на закриття попередніх торгів.

Ф'ючерси на нафту WTI на листопад на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) дорожчають на $0,08 (0,13%), до $61,77 за барель.

У понеділок контракти на Brent зросли в ціні на 1,46%, на WTI - на 1,33%, чому сприяло рішення ОПЕК+ про менше, ніж очікували на ринку, нарощування видобутку в листопаді.

Вісім країн ОПЕК+ домовилися про збільшення квот із видобутку наступного місяця на 137 тис. барелів на добу - так само, як у жовтні. Тим часом перед засіданням альянсу низка західних медіа повідомила, що збільшення квот може становити до 500 тис. б/д, спровокувавши різке падіння цін на нафту.

Негативний вплив на ринок чинять слабкі фундаментальні показники попиту та побоювання надлишку пропозиції наприкінці поточного року й наступного року.

Інвестори також продовжують стежити за розвитком подій у США, де уряд з жовтня призупинив роботу через проблеми з фінансуванням. Шатдаун триває вже сьомий день. Законопроєкти демократів і республіканців про фінансування федеральних відомств Сенат відхилив напередодні за підсумками голосування.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

