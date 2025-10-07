Авторизация

Нафта продовжує зростати на тлі меншого, ніж очікувалося, збільшення видобутку ОПЕК

 

Ціни на нафту продовжили зростати у вівторок, оскільки менш значне, ніж очікувалося, збільшення видобутку ОПЕК у листопаді допомогло зменшити побоювання щодо зростання надлишку пропозиції.

О 05:56 EET ф'ючерси на нафту марки Brent подорожчали на 23 центи, або 0,35%, до 65,70 долара за барель. Ціна нафти марки West Texas Intermediate піднялася на 21 цент, або 0,34%, до 61,90 долара.

Обидва контракти закрилися з підвищенням більш ніж на 1% на попередній сесії після того, як Організація країн-експортерів нафти плюс Росія та деякі менші виробники, відомі як ОПЕК+, вирішили, починаючи з листопада, збільшити сукупний видобуток нафти на 137 000 барелів на добу.

Цей крок суперечив очікуванням ринку щодо більш агресивного відновлення поставок, що свідчить про те, що група залишається обережною щодо збільшення своєї частки виробництва на світовому ринку нафти на тлі прогнозів надлишку пропозиції в четвертому кварталі, а також у наступному році, зазначають аналітики ING.

«Минулого тижня ціна на нафту марки Brent впала приблизно на 5 доларів за барель у відповідь на попередні очікування щодо більшого збільшення поставок, тому це помірне відновлення здається обґрунтованим», - зазначив Ан Фам, старший аналітик LSEG.

«Наразі ринок, як і раніше, здається здатним прийняти додатковий обсяг, і ми ще не бачимо переходу до контанго на початку кривої», - додав він.

ОПЕК+ збільшила свої цілі з видобутку нафти на понад 2,7 млн барелів на добу цього року, що еквівалентно приблизно 2,5% світового попиту.

Геополітичні фактори утримують ціни на мінімальному рівні, оскільки конфлікт між Росією та Україною впливає на енергетичні активи та створює невизначеність щодо поставок російської нафти.

Російський нафтопереробний завод у Кіришах зупинив свою найпродуктивнішу дистиляційну установку CDU-6 після атаки дронів і подальшої пожежі 4 жовтня, і її відновлення, ймовірно, займе близько місяця, повідомили в понеділок два джерела в галузі.

Проте ціни на нафту опинилися під тиском через збільшення видобутку як виробниками ОПЕК+, так і виробниками, що не входять до ОПЕК+. Більше того, будь-яке уповільнення попиту через слабке економічне зростання, спричинене торговими тарифами США, ймовірно, посилить надлишок, вважають аналітики.
За матеріалами: investing.com
 

