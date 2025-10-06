Ціни на нафту посилили зростання, Brent на рівні $65,5 за барель

Ціни на нафту посилили зростання вдень у понеділок, трейдери оцінюють баланс попиту і пропозиції на ринку після менш значного, ніж очікувалося, збільшення квот на видобуток країнами-учасницями ОПЕК+.

Вартість грудневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 13:55 EET становить $65,48 за барель, що на $0,95 (1,47%) вище, ніж на закриття попередніх торгів.

Ф'ючерси на нафту WTI на листопад на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) подорожчали до цього часу на $0,85 (1,4%), до $61,73 за барель.

Вісім країн ОПЕК+ напередодні ухвалили рішення про збільшення квот з видобутку в листопаді на 137 тис. барелів на добу. Це стало позитивним фактором для ринку, де побоювалися більш масштабного нарощування після повідомлень ЗМІ про те, що в ОПЕК+ можуть розглянути варіант прискореного виходу з добровільних обмежень і перейти до відновлення квот по 500 тис. б/д протягом трьох місяців.

"Ринок очікував дещо більшого збільшення з боку ОПЕК+, про що свідчить його структура минулого тижня", - написав аналітик Rystad Energy Джанів Шах. При цьому він зазначив, що навіть скромні 137 тис. б/д погіршать ситуацію з надлишком пропозиції на ринку в четвертому кварталі поточного року і наступного року.

Негативний вплив на настрої інвесторів чинить ситуація в США, де питання про фінансування федеральних відомств залишається неврегульованим. Призупинення роботи уряду затьмарює перспективи американської економіки і, як наслідок, попиту на енергоносії в найбільшій економіці світу.

Тим часом держкомпанія Saudi Aramco повідомила, що в листопаді не змінюватиме ціну для азіатських покупців на основний сорт нафти, що постачається в регіон (Arab Light). Ціна на нафту Extra Light також залишиться незмінною, на сорти Medium і Heavy - зменшиться на $0,3 за барель. Ціни на всі сорти нафти для США будуть зменшені на $0,5 за барель, для Північно-Західної Європи та Середземномор'я - на $1,2 за барель.