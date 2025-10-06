Фінансові новини
06.10.25
14:48
RSS
мапа сайту
Ціни на нафту підскочили на 1,5% після того, як ОПЕК+ оголосила про менший, ніж очікувалося, щомісячний приріст видобутку
08:12 06.10.2025 |
Ціни на нафту підскочили в понеділок приблизно на 1,5% після того, як ОПЕК+ оголосила про менший, ніж очікувалося, щомісячний приріст видобутку, що пом'якшило деякі побоювання щодо збільшення пропозиції, хоча аналітики очікують, що короткостроковий ріст буде обмежений м'якими перспективами попиту.
О 05:15 EET ф'ючерси на нафту Brent подорожчали на 91 цент, або 1,4%, до 65,44 долара за барель, а нафта West Texas Intermediate в США коштувала 61,77 долара, подорожчавши на 89 центів, або 1,5%.
«Стрибок цін був в першу чергу спричинений рішенням ОПЕК+ про менший, ніж очікувалося, обсяг збільшення виробництва в наступному місяці, оскільки група мала намір пом'якшити нещодавній спад на нафтових ринках», - сказала незалежний аналітик Тіна Тенг.
У неділю Організація країн-експортерів нафти плюс Росія та деякі менші виробники заявили, що з листопада збільшать видобуток на 137 000 барелів на добу, що відповідає тому ж помірному щомісячному збільшенню, що й у жовтні, на тлі постійних побоювань щодо загрози надлишку пропозиції.
Напередодні зустрічі джерела повідомили, що Росія виступала за збільшення видобутку на 137 000 б/д, щоб уникнути тиску на ціни, але Саудівська Аравія воліла б подвоїти, потроїти або навіть почетверити цю цифру, щоб швидше відновити частку ринку.
«Рішення ОПЕК+ збільшити видобуток ще на 137 000 б/д у листопаді може бути прийнятним з огляду на зростаючі перебої в постачанні через посилення санкцій США та Європи проти Росії та Ірану», - зазначили аналітики ANZ у понеділковій записці.
«Тим часом Україна продовжувала посилювати свої атаки на російські енергетичні об'єкти, націлившись на нафтопереробний завод у Кіришах, один з найбільших нафтопереробних заводів Росії, з річною потужністю переробки понад 20 мільйонів тонн», - додали аналітики.
Міністри фінансів країн «Великої сімки» минулого тижня заявили, що вживатимуть заходів для посилення тиску на Росію, націлившись на тих, хто продовжує збільшувати закупівлі російської нафти та сприяє обходу санкцій, в рамках зусиль з метою скорочення доходів Росії через вторгнення Москви в Україну.
Однак аналітики очікують, що слабкі фундаментальні показники попиту в четвертому кварталі обмежать зростання цін у найближчій перспективі.
«За відсутності нових каталізаторів зростання і зростаючої невизначеності щодо перспектив попиту, ціни на нафту, ймовірно, залишаться обмеженими, незважаючи на менший, ніж очікувалося, обсяг збільшення видобутку ОПЕК+», - сказала Пріянка Сачдева, старший аналітик ринку в Phillip Nova.
«Реальність така, що ринок поступово переходить у фазу надлишкової пропозиції, оскільки сезонний попит, як очікується, зменшиться взимку, а макроекономічні дані не дають імпульсу до зростання», - додала вона.
Сезон технічного обслуговування нафтопереробних заводів у всьому світі, який в основному починається цього місяця, ймовірно, негативно вплине на попит.
«У міру наближення міжсезоння... збільшення обсягів технічного обслуговування нафтопереробних заводів має призвести до значного надлишку, що спричинить розпродаж нафти», - зазначили аналітики BMI у повідомленні для клієнтів.
