29.09.25
15:30
RSS
мапа сайту
Середня ціна на бензин марки А-95 зросла на 1 коп. до 58,73 грн/л, на дизельне пальне - на 1 коп. до 55,88 грн/л
15:30 29.09.2025 |
Зокрема, зафіксовано такі середні ціни на пальне: бензин марки А-95 (преміум) - 63,27 грн/л; бензин марки А-95 - 58,73 грн/л (здорожчав на 1 коп.); бензин марки А-92 - 55,83 грн/л; дизельне пальне - 55,88 грн/л (здорожчало на 1 коп.). Середня ціна автогазу становить 34,33 грн/л, що на 1 коп. більше порівняно із попереднім робочим днем - 26 вересня.
У мережі заправок АТ "Укрнафта" ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 58,99 грн/л; дизпальне - 55,99 грн/л; автогаз - 33,99 грн/л.
У мережі заправок U.GO (Група Нафтогаз) ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 57,9 грн/л; дизпальне - 53,9 грн/л; автогаз - 33,9 грн/л.
У мережі заправок ОККО ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 61,99 грн/л; дизпальне - 58,99 грн/л; автогаз - 35,99 грн/л.
У мережі заправок БРСМ-Нафта ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 54,02 грн/л; дизпальне - 50,66 грн/л; автогаз - 32,58 грн/л.
У мережі заправок WOG ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 61,99 грн/л; дизпальне - 58,99 грн/л; автогаз - 35,98 грн/л.
У мережі заправок BVS ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 59,99 грн/л; дизпальне - 56,99 грн/л; автогаз - 34,69 грн/л.
