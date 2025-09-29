Нафта подешевшала через відновлення експорту курдської нафти та плани ОПЕК+ щодо збільшення видобутку

Ціни на нафту в понеділок впали після того, як у вихідні курдський регіон Іраку відновив експорт нафти через Туреччину, а ОПЕК+ планує чергове збільшення видобутку нафти в листопаді, що збільшить світові запаси.

О 05:30 EET ф'ючерси на нафту марки Brent впали на 34 центи, або 0,5%, до 69,79 долара за барель, після того як у п'ятницю вони встановилися на найвищому рівні з 31 липня. Нафта марки West Texas Intermediate торгувалася по 65,29 долара за барель, знизившись на 43 центи, або 0,7%, втративши більшу частину п'ятничних прибутків.

«Постійні побоювання щодо збільшення видобутку обмежують зростання, але напружена ситуація в найближчій перспективі тримає ціни на нафту в лещатах на початку торгового тижня», - сказав Майкл Маккарті, генеральний директор інвестиційної платформи Moomoo Australia and New Zealand.

У суботу нафта вперше за 2,5 роки протікала по трубопроводу з напівавтономного регіону Курдистан на півночі Іраку до Туреччини після того, як проміжна угода вивела ситуацію з глухого кута, повідомило міністерство нафти Іраку.

Угода між федеральним урядом Іраку, регіональним урядом Курдистану (KRG) та іноземними нафтовиробниками, що працюють у регіоні, дозволить постачати від 180 000 до 190 000 барелів нафти на день до турецького порту Джейхан, повідомив у п'ятницю міністр нафти Іраку курдському телеканалу Rudaw.

США наполягали на відновленні поставок, що, як очікується, зрештою дозволить повернути на міжнародні ринки до 230 000 барелів нафти на добу в той час, коли ОПЕК+ збільшує видобуток, щоб завоювати частку ринку.

Організація країн-експортерів нафти та їх союзники, або ОПЕК+, на своєму засіданні в неділю, ймовірно, схвалять чергове збільшення видобутку нафти щонайменше на 137 000 барелів на добу, оскільки зростання цін на нафту спонукає групу спробувати ще більше відвоювати частку ринку, повідомили три джерела, обізнані з перемовинами.

Однак ОПЕК+ видобуває майже на 500 000 барелів на добу менше, ніж передбачають її цілі, що суперечить очікуванням ринку щодо надлишку пропозиції.

«Оскільки ОПЕК готується до подальшого скорочення своїх резервних потужностей, ризик геополітичної несподіванки в жовтні продовжує зростати», - заявили аналітики RBC Capital Markets.

«Хоча домінуючою темою літа була історія про надлишок пропозиції в IV кварталі 2025 року, учасники ринку починають враховувати ризик прискорення пробудження, який створюють триваючі конфлікти в Росії та Ірані», - зазначили аналітики RBC.

Минулого тижня ціни на нафту Brent і WTI зросли більш ніж на 4%, що є найбільшим тижневим зростанням з червня, оскільки атаки українських дронів на енергетичну інфраструктуру Росії скоротили експорт палива з країни.

У неділю вранці Росія завдала удару по Києву та інших регіонах України в рамках однієї з найтриваліших атак на столицю з початку повномасштабної війни.

Тим часом Організація Об'єднаних Націй відновила ембарго на поставки зброї та інші санкції проти Ірану через його ядерну програму, що стало наслідком процесу, ініційованого європейськими державами, на який Тегеран попередив, що відповість жорсткими заходами.