|
|
Середня ціна на бензин марки А-95 зберігається на рівні 58,72 грн/л, на дизельне пальне - на рівні 55,87 грн/л
18:21 26.09.2025
Зокрема, зафіксовано такі середні ціни на пальне: бензин марки А-95 (преміум) - 63,27 грн/л (здорожчав на 1 коп.); бензин марки А-95 - 58,72 грн/л; бензин марки А-92 - 55,83 грн/л (здорожчав на 3 коп.); дизельне пальне - 55,87 грн/л. Середня ціна автогазу становить 34,32 грн/л, що на 1 коп. менше порівняно із середою.
У мережі заправок АТ "Укрнафта" ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 58,99 грн/л; дизпальне - 55,99 грн/л; автогаз - 33,99 грн/л.
У мережі заправок U.GO (Група Нафтогаз) ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 57,9 грн/л; дизпальне - 53,9 грн/л; автогаз - 33,9 грн/л.
У мережі заправок ОККО ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 61,99 грн/л; дизпальне - 58,99 грн/л; автогаз - 35,99 грн/л.
У мережі заправок БРСМ-Нафта ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 53,76 грн/л; дизпальне - 50,56 грн/л; автогаз - 32,55 грн/л.
У мережі заправок WOG ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 61,99 грн/л; дизпальне - 58,99 грн/л; автогаз - 35,98 грн/л.
У мережі заправок BVS ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 59,99 грн/л; дизпальне - 56,99 грн/л; автогаз - 34,69 грн/л.
