Нафта перейшла до слабкого зниження, Brent на рівні $69,4 за барель

Ціни на нафту перейшли до слабкого зниження вдень у п'ятницю.

Вартість листопадових ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 13:52 EET опускається на $0,07 (0,1%), до $69,35 за барель.

Ф'ючерси на WTI на листопад на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) дешевшають на $0,12 (0,18%), до $64,86 за барель.

Раніше під час торгів ціна контрактів на Brent піднімалася до $69,75 за барель, на WTI - до $65,4 за барель. З початку тижня обидва контракти зросли в ціні приблизно на 4% і можуть завершити його найсильнішим підйомом з початку червня.

Трейдери оцінюють баланс попиту і пропозиції на ринку на тлі очікуваного відновлення поставок нафти з іракського Курдистану. Міністр закордонних справ Іраку Фуад Хуссейн раніше заявив, що експорт пального з регіону може поновитися вже цього тижня і з часом досягти 500 тис. барелів на добу.

Побоювання щодо поставок з РФ після нових заяв президента США Дональда Трампа стримують зниження цін на нафту. Напередодні Трамп закликав Туреччину відмовитися від купівлі російської нафти.