Нафта готується до найбільшого тижневого зростання за три місяці, оскільки Росія скорочує експорт палива

Ціни на нафту в п'ятницю трохи зросли і, ймовірно, досягнуть найвищого рівня з початку червня, оскільки атаки України на енергетичну інфраструктуру Росії змусили Москву обмежити експорт палива і майже скоротити видобуток нафти.

Ф'ючерси на нафту марки Brent подорожчали на 13 центів, або 0,2%, до 69,55 долара за барель до 04:54 за Гринвічем, а ф'ючерси на нафту марки WTI подорожчали на 22 центи, або 0,3%, до 65,20 долара за барель.

Цього тижня обидва індекси підскочили на понад 4%, що є найбільшим зростанням з тижня, що закінчився 13 червня.

«Зростання було підтримане триваючими ударами українських дронів по російській нафтовій інфраструктурі, попередженням НАТО Росії про готовність реагувати на майбутні порушення її повітряного простору та рішенням Росії зупинити експорт ключових видів палива», - сказав аналітик IG Тоні Сайкамор.

Віцепрем'єр-міністр Росії Олександр Новак заявив у четвер, що країна введе часткову заборону на експорт дизельного палива до кінця року і продовжить дію існуючої заборони на експорт бензину.

Зниження потужностей з переробки нафти змусило Москву майже скоротити видобуток сировини. Декілька російських регіонів стикаються з дефіцитом певних марок палива.

Попередження НАТО про відповідь на подальші порушення його повітряного простору посилило напруженість у зв'язку з війною між Росією та Україною і підвищило ймовірність введення додаткових санкцій проти нафтової промисловості Росії, заявив аналітик ANZ Деніел Хайнс.

Обидва індекси цього тижня досягли найвищого рівня з 1 серпня, що було спричинено несподіваним падінням тижневих запасів нафти в США, а також атаками України на енергетичну інфраструктуру Росії.

Згідно з останніми оцінками Міністерства торгівлі США, опублікованими в четвер, валовий внутрішній продукт США зріс на 3,8% в річному обчисленні в минулому кварталі.

Кращі, ніж очікувалося, економічні дані можуть змусити Федеральний резерв бути більш обережним щодо зниження процентних ставок. Минулого тижня центральний банк США знизив ставки на 25 базисних пунктів, що стало першим зниженням з грудня, і попередив про подальше зниження.

Оголошення регіонального уряду Курдистану в четвер про відновлення експорту нафти протягом 48 годин також чинило тиск на ціни.

«Геополітична напруга компенсувала попередні втрати після досягнення історичної угоди про відновлення експорту з іракського Курдистану, що може повернути на світовий ринок до 500 тис. барелів на добу», - зазначив Хайнс з ANZ.