Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Нафта продовжує слабо дешевшати, Brent торгується на рівні $69,2 за барель

 

Зниження цін на нафту сповільнилося вдень у четвер на тлі негативної динаміки фондових індексів і побоювань надлишку пропозиції на ринку.

Вартість листопадових ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 14:45 EET знижується на $0,13 (0,19%), до $69,18 за барель.

Ф'ючерси на нафту WTI на листопад на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) знизилися до цього часу також на $0,21 (0,32%), до $64,78 за барель.

У середу обидві марки подорожчали на 2,5%, показавши найактивніше зростання з липня і піднявшись до максимумів за сім тижнів на даних про падіння запасів нафти і нафтопродуктів у США за підсумками минулого тижня.

Як показали опубліковані напередодні офіційні дані, комерційні запаси нафти в країні за тиждень зменшилися на 607 тис. барелів замість очікуваного зростання на 800 тис. барелів. Товарні запаси бензину на тижні скоротилися на 1,08 млн барелів, дистилятів - на 1,685 млн барелів.

Однак дві поспіль негативні сесії на Волл-стріт почали чинити тиск на нафту, зазначив аналітик UBS Джованні Стауново. "Ринок загалом уникає ризикових активів", - додав експерт.

Його колега з Onyx Capital Group Хорхе Монтепеке вказав на те, що глава Федрезерву Джером Пауелл спантеличив учасників ринку своїми заявами про те, що фондові індекси можуть виявитися завищеними.

Також трейдери продовжують стежити за ситуацією навколо поставок нафти з іракського Курдистану. Міністр закордонних справ Іраку Фуад Хуссейн заявив, що експорт палива з регіону може відновитися вже цього тижня і в майбутньому, за належного обсягу інвестицій, може досягти 500 тис. барелів на добу.

"Відновлення поставок курдського палива посилює побоювання з приводу надлишку пропозиції, що й спричинило зниження цін із семитижневого максимуму", - сказала Пріянка Сачдева з Phillip Nova.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,4939
  0,0834
 0,20
EUR
 1
 48,7118
  0,0545
 0,11

Курс обміну валют на сьогодні, 12:12
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0780  0,03 0,07 41,6292  0,04 0,10
EUR 48,3576  0,09 0,19 49,0120  0,14 0,29

Міжбанківський ринок на сьогодні, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,4700  0,02 0,05 41,5100  0,03 0,07
EUR 48,4750  0,19 0,39 48,5100  0,18 0,36

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес