Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Нафта відступає від 7-тижневого максимуму, оскільки трейдери розмірковують над невизначеністю попиту та пропозиції

 

Ціни на нафту знизилися на азіатських торгах у четвер, відступивши від семитижневого максимуму, досягнутого на попередній сесії, оскільки деякі інвестори вивели гроші з ринку через невизначеність щодо перспектив попиту та пропозиції.

О 05:50 EET ф'ючерси на нафту марки Brent подешевшали на 26 центів, або 0,4%, до 69,05 долара за барель, а ф'ючерси на нафту марки WTI подешевшали на 27 центів, або 0,4%, до 64,72 долара за барель.

Обидва бенчмарки подорожчали на 2,5% у середу до найвищого рівня з 1 серпня, що було спричинено несподіваним падінням тижневих запасів нафти в США та побоюваннями, що атаки України на енергетичну інфраструктуру Росії можуть порушити постачання.

«Нафта, схоже, досягла свого максимуму, з огляду на слабший (сезонний) попит та зростання поставок ОПЕК+ у 4 кварталі. Останні зростання, здається, більше обумовлені настроями, ніж фундаментальними факторами, тому, якщо не відбудеться новий шок, Brent, ймовірно, консолідується з невеликим ухилом в бік зниження», - сказала Пріянка Сачдева, старший аналітик ринку в Phillip Nova.

Сачдева відзначила деяку фіксацію прибутку в ранкових угодах, додавши, що повернення курдських поставок знову розпалює «побоювання щодо надлишку пропозиції, що сприяє зниженню цін» з майже 7-тижневого максимуму.

Очікувалося, що постачання нафти з Іракського Курдистану відновиться протягом декількох днів після того, як у середу вісім нафтових компаній досягли угоди з федеральним урядом Іраку та регіональним урядом Курдистану про відновлення експорту.

Хоча на ринку залишалися певні побоювання щодо перебоїв у постачанні з Росії, компанія Haitong Securities у своєму звіті зазначила, що іншим ключовим фактором стійкості цін на нафту була відсутність значного тиску з боку фундаментальних факторів попиту та пропозиції протягом останніх тижнів.

Згідно з доповіддю, оскільки піковий сезон попиту поступово закінчується, очікування щодо зростання тиску надлишкової пропозиції ще не знайшли відображення в цінах.

Підкреслюючи обережність інвесторів щодо попиту, у доповіді J.P. Morgan, опублікованій у середу, зазначено, що пасажиропотік у США у вересні зріс лише на 0,2% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року, що є значним уповільненням у порівнянні з міцним зростанням на 1% у кожному з попередніх двох місяців.

«Аналогічно, попит на бензин у США почав скорочуватися, що відображає загальне уповільнення тенденцій у сфері подорожей», - зазначили аналітики JP Morgan.
За матеріалами: investing.com
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,4105
  0,0325
 0,08
EUR
 1
 48,6573
  0,1439
 0,29

Курс обміну валют на сьогодні, 08:47
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,9729  0,08 0,19 41,6236  0,04 0,09
EUR 48,3086  0,14 0,29 49,0386  0,11 0,23

Міжбанківський ринок на вчора, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,4500  0,03 0,07 41,4800  0,03 0,07
EUR 48,6650  0,20 0,42 48,6850  0,21 0,44

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес