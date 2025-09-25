Нафта відступає від 7-тижневого максимуму, оскільки трейдери розмірковують над невизначеністю попиту та пропозиції

Ціни на нафту знизилися на азіатських торгах у четвер, відступивши від семитижневого максимуму, досягнутого на попередній сесії, оскільки деякі інвестори вивели гроші з ринку через невизначеність щодо перспектив попиту та пропозиції.

О 05:50 EET ф'ючерси на нафту марки Brent подешевшали на 26 центів, або 0,4%, до 69,05 долара за барель, а ф'ючерси на нафту марки WTI подешевшали на 27 центів, або 0,4%, до 64,72 долара за барель.

Обидва бенчмарки подорожчали на 2,5% у середу до найвищого рівня з 1 серпня, що було спричинено несподіваним падінням тижневих запасів нафти в США та побоюваннями, що атаки України на енергетичну інфраструктуру Росії можуть порушити постачання.

«Нафта, схоже, досягла свого максимуму, з огляду на слабший (сезонний) попит та зростання поставок ОПЕК+ у 4 кварталі. Останні зростання, здається, більше обумовлені настроями, ніж фундаментальними факторами, тому, якщо не відбудеться новий шок, Brent, ймовірно, консолідується з невеликим ухилом в бік зниження», - сказала Пріянка Сачдева, старший аналітик ринку в Phillip Nova.

Сачдева відзначила деяку фіксацію прибутку в ранкових угодах, додавши, що повернення курдських поставок знову розпалює «побоювання щодо надлишку пропозиції, що сприяє зниженню цін» з майже 7-тижневого максимуму.

Очікувалося, що постачання нафти з Іракського Курдистану відновиться протягом декількох днів після того, як у середу вісім нафтових компаній досягли угоди з федеральним урядом Іраку та регіональним урядом Курдистану про відновлення експорту.

Хоча на ринку залишалися певні побоювання щодо перебоїв у постачанні з Росії, компанія Haitong Securities у своєму звіті зазначила, що іншим ключовим фактором стійкості цін на нафту була відсутність значного тиску з боку фундаментальних факторів попиту та пропозиції протягом останніх тижнів.

Згідно з доповіддю, оскільки піковий сезон попиту поступово закінчується, очікування щодо зростання тиску надлишкової пропозиції ще не знайшли відображення в цінах.

Підкреслюючи обережність інвесторів щодо попиту, у доповіді J.P. Morgan, опублікованій у середу, зазначено, що пасажиропотік у США у вересні зріс лише на 0,2% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року, що є значним уповільненням у порівнянні з міцним зростанням на 1% у кожному з попередніх двох місяців.

«Аналогічно, попит на бензин у США почав скорочуватися, що відображає загальне уповільнення тенденцій у сфері подорожей», - зазначили аналітики JP Morgan.