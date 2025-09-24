Ціни на нафту посилили зростання, Brent біля $68,3 за барель

Ціни на нафту посилили зростання вдень у середу після активного підйому за підсумками попередньої сесії.

Вартість листопадових ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 12:45 EET зростає на $0,7 (1,04%), до $68,33 за барель.

Ф'ючерси на нафту WTI на листопад на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) підвищилися на цей час також на $0,7 (1,1%), до $64,11 за барель.

У вівторок контракт на Brent подорожчав на 1,6%, на WTI - на 1,8%. Підтримку котируванням надали повідомлення про те, що плани з відновлення поставок нафти з іракського Курдистану зіткнулися з низкою проблем.

Багдад досяг домовленості з регіональним урядом щодо постачання майже 230 тис. барелів нафти на добу з Курдистану через Туреччину, проте відвантаження поки що не розпочалися, оскільки місцеві виробники вимагають гарантій щодо деяких боргових зобов'язань, пишуть ЗМІ.

Учасники ринку продовжують стежити за подіями у Східній Європі, побоюючись ухвалення нових обмежень щодо поставок російської нафти на тлі продовження РФ повномасштабної агресії проти України. На Генеральній Асамблеї ООН 23 вересня президент США Дональд Трамп знову закликав країни, які купують російські нафту і газ, припинити ці закупівлі.

"Ринок очікує надлишку пропозиції і збільшення запасів у всьому світі в четвертому кварталі поточного року, але останнім часом увага знову змістилася на Східну Європу й можливе запровадження нових санкцій проти Росії", - зазначив аналітик PVM Oil Тамаш Варга.

Американський інститут нафти (API) напередодні повідомив, що резерви нафти в США за минулий тиждень знизилися на 3,82 млн барелів, бензину - на 1,05 млн барелів, а запаси дистилятів збільшилися на 518 тис. барелів.

API отримує інформацію від операторів НПЗ, нафтосховищ і трубопроводів на добровільній основі. Офіційний звіт міністерства енергетики буде оприлюднено о 16:30 EET у середу.