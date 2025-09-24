Нафта продовжує зростати, оскільки дані показують зниження запасів нафти в США

Ціни на нафту в середу зросли другий день поспіль, оскільки галузевий звіт показав, що запаси нафти в США минулого тижня скоротилися, що посилило відчуття на ринку щодо скорочення поставок.

О 06:00 EET ф'ючерси на нафту марки Brent подорожчали на 19 центів, або 0,3%, до 67,82 долара за барель. Ф'ючерси на нафту марки West Texas Intermediate подорожчали на 21 цент, або 0,3%, до 63,62 долара.

Обидва бенчмарки піднялися більш ніж на 1 долар за барель у вівторок, оскільки угода про відновлення експорту з іракського Курдистану зайшла в глухий кут, зупинивши постачання нафти з регіону до Туреччини по трубопроводу, незважаючи на надії на укладення угоди, яка б поклала край тупиковій ситуації, оскільки два ключові виробники вимагали гарантій погашення боргу.

Угода між федеральним урядом Іраку, регіональним урядом Курдистану та нафтовими компаніями передбачала відновлення експорту близько 230 000 барелів нафти на день. Поставки нафти трубопроводом були зупинені з березня 2023 року.

«Очікується, що ціни залишатимуться стабільними, але в найближчому майбутньому будуть коливатися в межах певного діапазону», - сказав Емріл Джаміль, старший аналітик з нафти в LSEG.

Поточні перебої в постачанні з Росії підтримують ціни, але подальше зростання обмежується невизначеністю щодо рішень Федеральної резервної системи США щодо процентних ставок, додав Джаміль.

За даними Американського інституту нафти (API), запаси нафти і бензину в США минулого тижня скоротилися, а запаси дистилятів зросли, повідомляють джерела на ринку з посиланням на дані API.

За даними джерел, запаси нафти скоротилися на 3,82 млн барелів за тиждень, що закінчився 19 вересня, запаси бензину скоротилися на 1,05 млн барелів, а запаси дистилятів зросли на 518 000 барелів.

Офіційні дані уряду США про енергетику будуть опубліковані в середу. Очікується, що вони покажуть зростання запасів нафти і бензину та ймовірне скорочення запасів дистилятів.

Є й інші ознаки скорочення поставок: агентство Reuters повідомляє, що американська компанія Chevron зможе експортувати лише близько половини з 240 000 барелів нафти на день, яку вона видобуває разом із партнерами у Венесуелі.

У липні компанія отримала дозвіл на діяльність у країні, що перебуває під санкціями, але нові правила означатимуть, що до США потраплятиме менше важкої нафти з високим вмістом сірки, що видобувається у Венесуелі.