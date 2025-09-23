Нафта прискорила зростання, Brent подорожчала до $67,7 за барель

Ціни на нафту посилили підйом увечері у вівторок, інвестори оцінюють ризики скорочення поставок на світовий ринок.

Вартість листопадових ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 17:27 EET підвищується на $1,09 (1,64%), до $67,66 за барель.

Ф'ючерси на нафту WTI на листопад на Нью-Йоркській товарній біржі (NYMEX) дорожчають на $1,17 (1,88%), до $63,45 за барель.

Підтримку цінам надають побоювання ескалації напруженості на Близькому Сході після визнання Палестинської держави низкою європейських країн, а також очікування посилення санкцій на постачання російської нафти.

На минулих вихідних президент США Дональд Трамп укотре закликав європейські країни припинити купувати нафту в Росії. Раніше він заявляв про готовність посилити санкції щодо покупців російської нафти і вимагав від Європи першою вжити відповідних заходів.

"Після чотириденного спаду ми спостерігаємо деякий підйом, що ще раз підтверджує, що котирування рухаються у вузькому діапазоні, - зазначив Оле Хансен із Saxo Bank. - Ситуація з поставками з Росії залишається основним фактором підтримки котирувань, що допомагає компенсувати збільшення поставок з інших країн ОПЕК+".

Тим часом агентство Reuters із посиланням на поінформовані джерела повідомило, що Багдад досяг домовленості з регіональним урядом Курдистану, і постачання нафти з цього регіону можуть скоро відновити. Це дасть змогу збільшити глобальну пропозицію нафти приблизно на 230 тис. барелів на добу.

