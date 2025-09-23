Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Нафта продовжує падати після того, як Ірак і курдський уряд домовилися про відновлення роботи нафтопроводу

 

Ціни на нафту впали у вівторок п'яту сесію поспіль, оскільки попередня домовленість між Іраком і курдським регіональним урядом про відновлення роботи нафтопроводу посилила побоювання щодо надлишку пропозиції.

О 05:32 EET ф'ючерси на нафту марки Brent (LCOc1) втратили 42 центи, або 0,63%, до 66,15 долара за барель, а нафта марки West Texas Intermediate подешевшала на 36 центів, або 0,58%, до 61,92 долара за барель.

Обидва контракти продемонстрували п'ятиденну низхідну динаміку, подешевшавши на 4%.

«Головною темою залишаються побоювання щодо надлишку пропозиції, тоді як перспективи попиту залишаються невизначеними напередодні кінця року. Відновлення роботи нафтопроводу KRG також чинить тиск на ціни», - зазначив старший аналітик LSEG Ан Фам.

Федеральний уряд Іраку та уряд Курдського регіону в понеділок досягли угоди з нафтовими компаніями про відновлення експорту нафти через Туреччину, повідомили Reuters два представники нафтової галузі.

Цей прорив дозволить відновити експорт близько 230 000 барелів на добу (б/д) з Іракського Курдистану, який був призупинений з березня 2023 року.

Загалом, світовий ринок нафти готується до збільшення пропозиції та уповільнення попиту, що гальмується швидким розвитком електромобілів та економічними проблемами, спричиненими митами.

У своєму останньому щомісячному звіті Міжнародне енергетичне агентство заявило, що світові поставки нафти цього року зростатимуть швидше, а в 2026 році надлишок може збільшитися, оскільки члени ОПЕК+ збільшують видобуток, а поставки з-поза меж групи зростають.

Проте ринок залишається під загрозою, оскільки трейдери стежать за розглядом Європейським Союзом більш суворих санкцій щодо експорту російської нафти, а також за будь-яким загостренням геополітичної напруженості на Близькому Сході.

За попередніми даними опитування Reuters, проведеного в понеділок, минулого тижня запаси сирої нафти в США, ймовірно, зросли, тоді як запаси бензину та дистилятів, ймовірно, скоротилися.

У той же час, за даними Joint Organizations Data Initiative (JODI), опублікованими в понеділок, експорт нафти Саудівською Аравією в липні досяг найнижчого рівня за чотири місяці.

Ірак, другий за величиною виробник Організації країн-експортерів нафти, збільшив експорт нафти в рамках угоди ОПЕК+, повідомив державний нафтовий дистриб'ютор SOMO.
За матеріалами: investing.com
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,3811
  0,1309
 0,32
EUR
 1
 48,7304
  0,3089
 0,64

Курс обміну валют на сьогодні, 10:48
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0204  0,02 0,06 41,5475  0,01 0,03
EUR 48,4061  0,17 0,35 49,0554  0,17 0,35

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:30
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3750  0,01 0,01 41,3900  0,01 0,02
EUR 48,8000  0,10 0,21 48,8300  0,10 0,21

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес