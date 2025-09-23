Нафта продовжує падати після того, як Ірак і курдський уряд домовилися про відновлення роботи нафтопроводу

Ціни на нафту впали у вівторок п'яту сесію поспіль, оскільки попередня домовленість між Іраком і курдським регіональним урядом про відновлення роботи нафтопроводу посилила побоювання щодо надлишку пропозиції.

О 05:32 EET ф'ючерси на нафту марки Brent (LCOc1) втратили 42 центи, або 0,63%, до 66,15 долара за барель, а нафта марки West Texas Intermediate подешевшала на 36 центів, або 0,58%, до 61,92 долара за барель.

Обидва контракти продемонстрували п'ятиденну низхідну динаміку, подешевшавши на 4%.

«Головною темою залишаються побоювання щодо надлишку пропозиції, тоді як перспективи попиту залишаються невизначеними напередодні кінця року. Відновлення роботи нафтопроводу KRG також чинить тиск на ціни», - зазначив старший аналітик LSEG Ан Фам.

Федеральний уряд Іраку та уряд Курдського регіону в понеділок досягли угоди з нафтовими компаніями про відновлення експорту нафти через Туреччину, повідомили Reuters два представники нафтової галузі.

Цей прорив дозволить відновити експорт близько 230 000 барелів на добу (б/д) з Іракського Курдистану, який був призупинений з березня 2023 року.

Загалом, світовий ринок нафти готується до збільшення пропозиції та уповільнення попиту, що гальмується швидким розвитком електромобілів та економічними проблемами, спричиненими митами.

У своєму останньому щомісячному звіті Міжнародне енергетичне агентство заявило, що світові поставки нафти цього року зростатимуть швидше, а в 2026 році надлишок може збільшитися, оскільки члени ОПЕК+ збільшують видобуток, а поставки з-поза меж групи зростають.

Проте ринок залишається під загрозою, оскільки трейдери стежать за розглядом Європейським Союзом більш суворих санкцій щодо експорту російської нафти, а також за будь-яким загостренням геополітичної напруженості на Близькому Сході.

За попередніми даними опитування Reuters, проведеного в понеділок, минулого тижня запаси сирої нафти в США, ймовірно, зросли, тоді як запаси бензину та дистилятів, ймовірно, скоротилися.

У той же час, за даними Joint Organizations Data Initiative (JODI), опублікованими в понеділок, експорт нафти Саудівською Аравією в липні досяг найнижчого рівня за чотири місяці.

Ірак, другий за величиною виробник Організації країн-експортерів нафти, збільшив експорт нафти в рамках угоди ОПЕК+, повідомив державний нафтовий дистриб'ютор SOMO.