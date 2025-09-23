Середні ціни на бензин марки А-95 зросли на 1 коп. - до 58,74 грн/л, на дизельне пальне - зберігаються на рівні 55,88 грн/л[

У першій половині 2025 року 79% агрокомпаній вже підняли оклади та розцінки тим чи іншим персоналу рослинництва й тваринництва, ще 21% планують зробити це до кінця року. Таким чином, ринок продемонстрував активний перегляд компенсацій уже на старті сезону.