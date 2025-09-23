Ціни на нафту перейшли до зниження, Brent торгується на рівні $66,3 за барель

Ціни на нафту перейшли до зниження вдень у понеділок, розгубивши все зростання, досягнуте під час торгів.

Вартість листопадових ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 14:30 EET опускається на $0,4 (0,6%), до $66,28 за барель.

Ф'ючерси на нафту WTI на листопад на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) дешевшають на $0,37 (0,59%), до $62,07 за барель.

Раніше під час торгів ціна контрактів на Brent піднімалася до $67,31 за барель, на WTI - до $63 за барель, отримуючи підтримку від побоювань ескалації напруженості у Східній Європі та на Близькому Сході й посилення санкцій на постачання російської нафти.

Тим часом очікування формування надлишку пропозиції на ринку внаслідок нарощування видобутку країнами ОПЕК+ на тлі ослаблення попиту на нафту продовжують чинити тиск на ціни.

"Світовий попит на нафту скорочуватиметься в третьому і четвертому кварталі поточного року, а також у першому кварталі 2026 року, - зазначають аналітики SEB. - Це відбуватиметься одночасно зі збільшенням видобутку ОПЕК+". У SEB вважають, що така динаміка підштовхне нафтові ціни до ще більшого зниження.

Ірак у серпні збільшив експорт нафти в рамках угоди ОПЕК+ у середньому до 3,38 млн барелів на добу, пише Reuters із посиланням на іракську державну компанію зі збуту нафти (SOMO). У SOMO очікують, що у вересні експорт нафти з країни збільшиться до 3,4-3,45 млн б/д.

Як показали опубліковані в п'ятницю дані нафтосервісної компанії Baker Hughes, за минулий тиждень кількість діючих нафтових бурових установок у США збільшилася на дві та сягнула 418 од. Кількість газових бурових не змінилася і становила 118 од.