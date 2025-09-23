Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Нафта дорожчає на тлі напруженості в Європі та на Близькому Сході

 

Ціни на нафту зросли в понеділок на азіатських біржах на тлі геополітичної напруженості в Європі та на Близькому Сході, хоча перспективи збільшення поставок нафти та побоювання щодо впливу торгових мит на світовий попит на паливо мали негативний вплив.

О 05:17 EET ф'ючерси на нафту марки Brent подорожчали на 34 центи, або 0,54%, до 67,07 долара за барель, а контракт на нафту марки West Texas Intermediate з поставкою в жовтні подорожчав на 34 центи, або 0,54%, до 63,02 долара за барель.

Контракт WTI на жовтень закінчується в понеділок, а більш активний контракт на листопад подорожчав на 36 центів, або 0,58%, до 62,76 долара за барель.

«Звіти про те, що Росія погрожувала Польщі через кордон, які з'явилися у вихідні, нагадали трейдерам про ризики для енергетичної безпеки Європи з північного сходу», - сказав Майкл Маккарті, генеральний директор інвестиційної платформи Moomoo Australia and New Zealand.

Польські та союзні літаки були використані рано в суботу для забезпечення безпеки польського повітряного простору після того, як Росія завдала авіаударів по західній Україні поблизу кордону з Польщею, повідомили збройні сили країни-члена НАТО.

Використання відбулося після того, як три російські військові літаки порушили повітряний простір Естонії, що входить до НАТО, протягом 12 хвилин у п'ятницю, а в неділю німецькі ВПС повідомили, що російський військовий літак увійшов у нейтральний повітряний простір над Балтійським морем.

За словами дипломатів, Рада Безпеки ООН має зібратися в понеділок для обговорення звинувачень Естонії про порушення її повітряного простору російськими винищувачами.

В останні тижні Україна посилила атаки дронів на енергетичну інфраструктуру Росії, вражаючи термінали та нафтопереробні заводи, а президент США Дональд Трамп закликав Європейський Союз припинити закупівлю російської нафти та газу.

У новинах з Близького Сходу чотири західні країни визнали Палестинську державу, що викликало бурхливу реакцію Ізраїлю та посилило нервозність у цьому ключовому нафтовидобувному регіоні.

У п'ятницю ціни на нафту Brent і WTI знизилися більш ніж на 1%, продемонструвавши незначне падіння за минулий тиждень, оскільки побоювання щодо великих обсягів поставок і зниження попиту переважали очікування, що перше в цьому році зниження процентної ставки Федеральною резервною системою США сприятиме збільшенню споживання.

Ірак збільшив експорт нафти після поступового скасування добровільного скорочення видобутку в рамках угоди ОПЕК+, повідомив у неділю державний нафтотрейдер країни SOMO.

За даними міністерства нафти, в серпні експорт нафти з Іраку становив в середньому 3,38 млн барелів на добу. SOMO очікує, що середній обсяг експорту у вересні становитиме від 3,4 млн до 3,45 млн барелів на добу.

«Зростання запасів за останні шість місяців також підтвердило, що пропозиція перевищує попит», - зазначив Тім Еванс у бюлетені Evans on Energy.

«Збільшення стратегічних запасів, накопичених Китаєм і США, допомогло поглинути надлишок, але додаткові запаси все одно знижують потенціал зростання цін у найближчій перспективі і залишають відкритою можливість їхнього зниження», - додав Еванс.
За матеріалами: investing.com
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,3811
  0,1309
 0,32
EUR
 1
 48,7304
  0,3089
 0,64

Курс обміну валют на сьогодні, 10:48
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0204  0,02 0,06 41,5475  0,01 0,03
EUR 48,4061  0,17 0,35 49,0554  0,17 0,35

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:30
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3750  0,01 0,01 41,3900  0,01 0,02
EUR 48,8000  0,10 0,21 48,8300  0,10 0,21

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес