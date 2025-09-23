Фінансові новини
- 23.09.25
- 13:43
Нафта дорожчає на тлі напруженості в Європі та на Близькому Сході
07:57 22.09.2025 |
Ціни на нафту зросли в понеділок на азіатських біржах на тлі геополітичної напруженості в Європі та на Близькому Сході, хоча перспективи збільшення поставок нафти та побоювання щодо впливу торгових мит на світовий попит на паливо мали негативний вплив.
О 05:17 EET ф'ючерси на нафту марки Brent подорожчали на 34 центи, або 0,54%, до 67,07 долара за барель, а контракт на нафту марки West Texas Intermediate з поставкою в жовтні подорожчав на 34 центи, або 0,54%, до 63,02 долара за барель.
Контракт WTI на жовтень закінчується в понеділок, а більш активний контракт на листопад подорожчав на 36 центів, або 0,58%, до 62,76 долара за барель.
«Звіти про те, що Росія погрожувала Польщі через кордон, які з'явилися у вихідні, нагадали трейдерам про ризики для енергетичної безпеки Європи з північного сходу», - сказав Майкл Маккарті, генеральний директор інвестиційної платформи Moomoo Australia and New Zealand.
Польські та союзні літаки були використані рано в суботу для забезпечення безпеки польського повітряного простору після того, як Росія завдала авіаударів по західній Україні поблизу кордону з Польщею, повідомили збройні сили країни-члена НАТО.
Використання відбулося після того, як три російські військові літаки порушили повітряний простір Естонії, що входить до НАТО, протягом 12 хвилин у п'ятницю, а в неділю німецькі ВПС повідомили, що російський військовий літак увійшов у нейтральний повітряний простір над Балтійським морем.
За словами дипломатів, Рада Безпеки ООН має зібратися в понеділок для обговорення звинувачень Естонії про порушення її повітряного простору російськими винищувачами.
В останні тижні Україна посилила атаки дронів на енергетичну інфраструктуру Росії, вражаючи термінали та нафтопереробні заводи, а президент США Дональд Трамп закликав Європейський Союз припинити закупівлю російської нафти та газу.
У новинах з Близького Сходу чотири західні країни визнали Палестинську державу, що викликало бурхливу реакцію Ізраїлю та посилило нервозність у цьому ключовому нафтовидобувному регіоні.
У п'ятницю ціни на нафту Brent і WTI знизилися більш ніж на 1%, продемонструвавши незначне падіння за минулий тиждень, оскільки побоювання щодо великих обсягів поставок і зниження попиту переважали очікування, що перше в цьому році зниження процентної ставки Федеральною резервною системою США сприятиме збільшенню споживання.
Ірак збільшив експорт нафти після поступового скасування добровільного скорочення видобутку в рамках угоди ОПЕК+, повідомив у неділю державний нафтотрейдер країни SOMO.
За даними міністерства нафти, в серпні експорт нафти з Іраку становив в середньому 3,38 млн барелів на добу. SOMO очікує, що середній обсяг експорту у вересні становитиме від 3,4 млн до 3,45 млн барелів на добу.
«Зростання запасів за останні шість місяців також підтвердило, що пропозиція перевищує попит», - зазначив Тім Еванс у бюлетені Evans on Energy.
«Збільшення стратегічних запасів, накопичених Китаєм і США, допомогло поглинути надлишок, але додаткові запаси все одно знижують потенціал зростання цін у найближчій перспективі і залишають відкритою можливість їхнього зниження», - додав Еванс.
