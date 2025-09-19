Середні ціни на бензин марки А-95 зберігаються на рівні 58,73 грн/л, на дизельне пальне - на рівні 55,88 грн/л відповідно

У рамках 19-го пакету санкцій проти Росії за розв'язану нею війну Єврокомісія пропонує додатково посилити запобіжники від обходу санкцій, вперше вдаривши по криптобіржах, та додати нові експортні обмеження на товари і технології, що можуть бути застосовані у війні.