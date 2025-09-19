Фінансові новини
- 19.09.25
- 16:33
- RSS
- мапа сайту
Нафта продовжує слабо дешевшати, Brent торгується на рівні $67,35 за барель
15:43 19.09.2025 |
Помірне зниження цін на нафту триває вдень у п'ятницю на побоюваннях з приводу уповільнення зростання американської економіки.
Вартість листопадових ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 14:28 EET знижується на $0,09 (0,13%), до $67,35 за барель.
Ф'ючерси на нафту WTI на жовтень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) дешевшають на $0,21 (0,33%), до $63,36 за барель.
У четвер обидві марки подешевшали на 0,8%, оскільки трейдери визнали зниження ключової процентної ставки в Штатах сигналом про слабкість американської економіки.
Федеральна резервна система (ФРС) у середу очікувано знизила ставку на 25 базисних пунктів, зробивши це вперше з грудня минулого року. Крім того, новий медіанний прогноз керівників Федрезерву передбачає, що до кінця 2025 року базова ставка опуститься ще на 50 б.п.
Провідні енергетичні агентства світу попереджають про зниження глобального попиту на паливо, зазначила аналітик Phillip Nova Пріянка Сачдева. Тим часом пропозиція палива на світовому ринку може зрости за рахунок нарощування видобутку ОПЕК+ і на тлі високих запасів продуктів нафтопереробки в Штатах.
Аналітики Citi прогнозують, що нафта марки Brent подешевшає до $60 за барель до кінця року і коштуватиме в середньому $62 за барель у другому, третьому і четвертому кварталах 2026 року.
Єврокомісія пропонує вперше вдарити про криптобіржах для боротьби з обходом санкцій
Фон дер Ляєн оголосила 19-й пакет санкцій проти Росії: ми забороняємо імпорт СПГ
|Єврокомісія ухвалила пропозицію щодо 19-го пакета санкцій ЄС проти Росії
|Мінфін допускає ще одне коригування держбюджету-2025 через оборонні потреби
|Україну запросили на переговори щодо «стіни дронів» на східному кордоні ЄС
Як інтерактивна панель для школи допомагає реалізувати освітні програми НУШ
Нафта продовжує слабо дешевшати, Brent торгується на рівні $67,35 за барель
|Понад 40% бізнесу підвищили інфляційні очікування, майже 90% називає закінчення війни умовою розвитку - опитування
|Судді не змогли обрати нового голову Конституційного суду
|Рада не підтримала скасування голосування за закон про забезпечення поваги до суду
|Верховна Рада взяла до подальшої роботи проєкт держбюджету-2026
|Українські аграрії обмолотили 62% площ під зерновими культурами
|Зростання сільського господарства підняло темпи приросту ВВП у серпні до 8% - ІЕД
|Meta представила Ray-Ban Display - інноваційні смарт-окуляри для просунутої взаємодії з ШІ
|«М’ятий» графен покращує суперконденсатори та наближає заміну акумуляторів
|Китай зобов'язав техкомпанії відмовитися від закупівлі ШІ-чипів NVIDIA
|Microsoft, Nvidia та інші гіганти анонсували понад $40 мільярдів інвестицій в AI у Великій Британії, – CNBC
|Проти Tesla відкрили розслідування через дверні ручки, що здатні зачиняти пасажирів в авто
|Розробник ChatGPT розповів про професії, які ймовірно замінить ШІ
|Нові акумулятори електрокарів заряджатимуться за 15 хвилин