Нафта продовжує слабо дешевшати, Brent торгується на рівні $67,35 за барель

 

Помірне зниження цін на нафту триває вдень у п'ятницю на побоюваннях з приводу уповільнення зростання американської економіки.

Вартість листопадових ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 14:28 EET знижується на $0,09 (0,13%), до $67,35 за барель.

Ф'ючерси на нафту WTI на жовтень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) дешевшають на $0,21 (0,33%), до $63,36 за барель.

У четвер обидві марки подешевшали на 0,8%, оскільки трейдери визнали зниження ключової процентної ставки в Штатах сигналом про слабкість американської економіки.

Федеральна резервна система (ФРС) у середу очікувано знизила ставку на 25 базисних пунктів, зробивши це вперше з грудня минулого року. Крім того, новий медіанний прогноз керівників Федрезерву передбачає, що до кінця 2025 року базова ставка опуститься ще на 50 б.п.

Провідні енергетичні агентства світу попереджають про зниження глобального попиту на паливо, зазначила аналітик Phillip Nova Пріянка Сачдева. Тим часом пропозиція палива на світовому ринку може зрости за рахунок нарощування видобутку ОПЕК+ і на тлі високих запасів продуктів нафтопереробки в Штатах.

Аналітики Citi прогнозують, що нафта марки Brent подешевшає до $60 за барель до кінця року і коштуватиме в середньому $62 за барель у другому, третьому і четвертому кварталах 2026 року.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

