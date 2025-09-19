Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Ціни на нафту падають, оскільки побоювання щодо попиту переважають оптимізм, викликаний зниженням процентної ставки в США

 

Ціни на нафту в п'ятницю впали, оскільки побоювання щодо попиту на паливо в США переважали очікування, що перше в цьому році зниження процентної ставки Федеральною резервною системою США стимулюватиме зростання споживання.

О 06:32 EET ф'ючерси на нафту марки Brent подешевшали на 15 центів, або 0,2%, до 67,29 долара за барель, а ф'ючерси на нафту марки West Texas Intermediate подешевшали на 23 центи, або 0,4%, до 63,34 долара.

Обидва індекси все ще були на шляху до зростання другий тиждень поспіль.

У середу ФРС знизила базову ставку на чверть процентного пункту і вказала, що слід очікувати подальших знижень у відповідь на ознаки слабкості на ринку праці.

Зниження вартості позик зазвичай стимулює попит на нафту і сприяє зростанню цін.

«Ринок опинився між суперечливими сигналами. З боку попиту всі енергетичні агентства, включаючи (Адміністрацію енергетичної інформації), висловили занепокоєння щодо ослаблення попиту, що стримує очікування значного зростання цін у найближчому майбутньому», - зазначила аналітик Phillip Nova Пріянка Сачдева.

«З боку пропозиції, заплановане збільшення виробництва з боку ОПЕК+ та ознаки надлишку пропозиції в запасах паливних продуктів США негативно впливають на настрої», - сказала вона.

Збільшення запасів дистилятів у США на 4 мільйони барелів, проти очікувань ринку в 1 мільйон барелів, викликало занепокоєння щодо попиту в країні, яка є найбільшим споживачем нафти у світі, та чинило тиск на ціни.

Економічні дані також посилили занепокоєння. Дані про кількість заявок на допомогу з безробіття, опубліковані цього тижня, вказують на ослаблення ринку праці в США, де попит і пропозиція робочої сили знижуються, а будівництво односімейних будинків у серпні впало до майже 2,5-річного мінімуму на тлі надлишку непроданих нових будинків.

«Заява президента Трампа про те, що він віддає перевагу низьким цінам над санкціями проти Росії, також послабила занепокоєння щодо перебоїв у постачанні», - зазначив у п'ятницю в своїй записці аналітик ANZ Деніел Хайнс.
За матеріалами: investing.com
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,2488
  0,0547
 0,13
EUR
 1
 48,7850
  0,0112
 0,02

Курс обміну валют на сьогодні, 09:19
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,8765  0,05 0,12 41,4459  0,00 0,00
EUR 48,2647  0,10 0,20 48,9776  0,10 0,20

Міжбанківський ринок на вчора, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0700  0,14 0,34 41,1100  0,13 0,32
EUR 48,3500  0,49 1,00 48,3900  0,48 0,98

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес