Ціни на нафту падають, оскільки побоювання щодо попиту переважають оптимізм, викликаний зниженням процентної ставки в США
08:37 19.09.2025 |
Ціни на нафту в п'ятницю впали, оскільки побоювання щодо попиту на паливо в США переважали очікування, що перше в цьому році зниження процентної ставки Федеральною резервною системою США стимулюватиме зростання споживання.
О 06:32 EET ф'ючерси на нафту марки Brent подешевшали на 15 центів, або 0,2%, до 67,29 долара за барель, а ф'ючерси на нафту марки West Texas Intermediate подешевшали на 23 центи, або 0,4%, до 63,34 долара.
Обидва індекси все ще були на шляху до зростання другий тиждень поспіль.
У середу ФРС знизила базову ставку на чверть процентного пункту і вказала, що слід очікувати подальших знижень у відповідь на ознаки слабкості на ринку праці.
Зниження вартості позик зазвичай стимулює попит на нафту і сприяє зростанню цін.
«Ринок опинився між суперечливими сигналами. З боку попиту всі енергетичні агентства, включаючи (Адміністрацію енергетичної інформації), висловили занепокоєння щодо ослаблення попиту, що стримує очікування значного зростання цін у найближчому майбутньому», - зазначила аналітик Phillip Nova Пріянка Сачдева.
«З боку пропозиції, заплановане збільшення виробництва з боку ОПЕК+ та ознаки надлишку пропозиції в запасах паливних продуктів США негативно впливають на настрої», - сказала вона.
Збільшення запасів дистилятів у США на 4 мільйони барелів, проти очікувань ринку в 1 мільйон барелів, викликало занепокоєння щодо попиту в країні, яка є найбільшим споживачем нафти у світі, та чинило тиск на ціни.
Економічні дані також посилили занепокоєння. Дані про кількість заявок на допомогу з безробіття, опубліковані цього тижня, вказують на ослаблення ринку праці в США, де попит і пропозиція робочої сили знижуються, а будівництво односімейних будинків у серпні впало до майже 2,5-річного мінімуму на тлі надлишку непроданих нових будинків.
«Заява президента Трампа про те, що він віддає перевагу низьким цінам над санкціями проти Росії, також послабила занепокоєння щодо перебоїв у постачанні», - зазначив у п'ятницю в своїй записці аналітик ANZ Деніел Хайнс.
