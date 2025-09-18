Авторизация

МЕА: щоб утримати видобуток до 2050-го, світ має вкладати $540 млрд щороку

 

Світовій нафто-газовій галузі доведеться щороку інвестувати близько $540 млрд у розвідку й розробку нових запасів, аби зберегти нинішній рівень видобутку до 2050 року. Про це йдеться у звіті Міжнародного енергетичного агентства (МЕА).

Зі слів виконавчого директора МЕА Фатіха Біроля, пришвидшене виснаження діючих родовищ, зокрема через більшу залежність від сланцевої нафти у США, змушує індустрію «працювати швидше», щоб утримувати видобуток на поточних обсягах. Агентство попереджає: без суттєвих інвестицій у пошук і розробку, включно зі складними для видобутку ресурсами, виробництво поступово знижуватиметься.

Звіт МЕА охоплює понад 15 тис. родовищ і показує, що без нових вкладень щорічне падіння пропозиції може перевищити 5 млн б/д - еквівалент сукупного видобутку Норвегії й Бразилії. Від 2010 року темпи виснаження зросли на 40%, що МЕА пов'язує зі швидким «вигоранням» сланцевих ресурсів.

Попри те, що 2025-го глобальні витрати на upstream можуть сягнути $570 млрд (дещо більше, ніж 2024-го), цього, за оцінкою МЕА, вистачить лише для утримання поточного рівня видобутку, а не для його зростання. Агентство також зауважує, що попит на нафту ще не досяг піка, тож у найближчі роки галузі знадобиться додатковий ресурс, пише Bloomberg.

Раніше МЕА робило акцент на скороченні інвестицій у викопне паливо й прискоренні розвитку чистої енергетики. Оновлені розрахунки вказують: без підтримки базового рівня видобутку шлях до енергопереходу може ускладнитись через дефіцити й волатильність ринку.
За матеріалами: EnKorr
 

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,2488
  0,0547
 0,13
EUR
 1
 48,7850
  0,0112
 0,02

Курс обміну валют на сьогодні, 09:48
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,9239  0,00 0,01 41,4471  0,01 0,03
EUR 48,3604  0,00 0,01 49,0779  0,02 0,05

Міжбанківський ринок на сьогодні, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0700  0,14 0,34 41,1100  0,13 0,32
EUR 48,3500  0,49 1,00 48,3900  0,48 0,98

