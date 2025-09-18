МЕА: щоб утримати видобуток до 2050-го, світ має вкладати $540 млрд щороку

Світовій нафто-газовій галузі доведеться щороку інвестувати близько $540 млрд у розвідку й розробку нових запасів, аби зберегти нинішній рівень видобутку до 2050 року. Про це йдеться у звіті Міжнародного енергетичного агентства (МЕА).

Зі слів виконавчого директора МЕА Фатіха Біроля, пришвидшене виснаження діючих родовищ, зокрема через більшу залежність від сланцевої нафти у США, змушує індустрію «працювати швидше», щоб утримувати видобуток на поточних обсягах. Агентство попереджає: без суттєвих інвестицій у пошук і розробку, включно зі складними для видобутку ресурсами, виробництво поступово знижуватиметься.

Звіт МЕА охоплює понад 15 тис. родовищ і показує, що без нових вкладень щорічне падіння пропозиції може перевищити 5 млн б/д - еквівалент сукупного видобутку Норвегії й Бразилії. Від 2010 року темпи виснаження зросли на 40%, що МЕА пов'язує зі швидким «вигоранням» сланцевих ресурсів.

Попри те, що 2025-го глобальні витрати на upstream можуть сягнути $570 млрд (дещо більше, ніж 2024-го), цього, за оцінкою МЕА, вистачить лише для утримання поточного рівня видобутку, а не для його зростання. Агентство також зауважує, що попит на нафту ще не досяг піка, тож у найближчі роки галузі знадобиться додатковий ресурс, пише Bloomberg.

Раніше МЕА робило акцент на скороченні інвестицій у викопне паливо й прискоренні розвитку чистої енергетики. Оновлені розрахунки вказують: без підтримки базового рівня видобутку шлях до енергопереходу може ускладнитись через дефіцити й волатильність ринку.

