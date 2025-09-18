Фінансові новини
Ціни на нафту сповільнили зниження, Brent на рівні $67,9 за барель
14:44 18.09.2025
Ціни на нафту сповільнили зниження, наблизившись до рівнів закриття попереднього дня.
Вартість листопадових ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 14:01 EET опускається на $0,03 (0,04%), до $67,92 за барель.
Ф'ючерси на нафту WTI на жовтень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) знижуються в ціні на $0,04 (0,06%), до $64,01 за барель.
Раніше під час торгів ціна контрактів на Brent опускалася до $67,34 за барель, на WTI - до $63,45 за барель.
Інвестори оцінюють підсумки засідання американського центрального банку, що завершилося напередодні ввечері, а також перспективи економіки США.
Федеральна резервна система (ФРС) у середу знизила відсоткову ставку за федеральними кредитними коштами на 25 базисних пунктів, що збіглося з очікуваннями більшості аналітиків та економістів. Зниження стало першим з грудня минулого року.
Медіанний прогноз керівників Федрезерву передбачає, що до кінця 2025 року базова ставка опуститься ще на 50 б.п.
Зниження вартості запозичень, як правило, стимулює економічне зростання і підвищення попиту на енергоносії. Тим часом, заяви регулятора за підсумками засідання посилили стурбованість інвесторів станом американської економіки.
"Останні статдані дають змогу припустити, що зростання економічної активності у США сповільнилося в першому півріччі 2025 року", - ідеться в заяві ФРС, де також наголошується на ослабленні ринку праці та збереженні підвищеного рівня інфляції.
Вказівка на те, що ФРС продовжить зниження ставки, свідчить про те, що в ЦБ вважають ризики з боку безробіття більш істотними, ніж з боку інфляції, написав головний економіст Rystad Energy Клаудіо Галімберті в аналітичній записці.
Міністерство енергетики США повідомило в середу, що комерційні запаси нафти в країні минулого тижня зменшилися на 9,29 млн барелів. Експерти в середньому очікували зниження на 1,5 млн барелів, за даними Trading Economics. Товарні запаси бензину скоротилися на 2,35 млн барелів, дистилятів - зросли на 4,05 млн барелів.
|Як інтерактивна панель для школи допомагає реалізувати освітні програми НУШ
