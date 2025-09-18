Фінансові новини
Ціни на нафту знижуються на тлі побоювань щодо економіки США та надлишку пропозиції на ринку
08:43 18.09.2025 |
Ціни на нафту знизилися в четвер вдруге поспіль після того, як Федеральний резерв, як і очікувалося, знизив процентні ставки, а трейдери зосередилися на побоюваннях щодо економіки США та надлишку пропозиції.
О 06:17 EET a'ючерси на нафту марки Brent подешевшали на 13 центів, або 0,19%, до 67,82 долара за барель. Ф'ючерси на нафту марки West Texas Intermediate впали на 18 центів, або 0,28%, до 63,87 долара.
ФРС знизила свою облікову ставку на чверть процентного пункту в середу і вказала, що буде поступово знижувати вартість запозичень протягом решти року, реагуючи на ознаки слабкості на ринку праці.
Зниження вартості позик зазвичай стимулює попит на нафту і сприяє зростанню цін.
Однак, за словами старшого аналітика ринку Phillip Nova Пріянки Сачдеви, останній крок і натяк на ще два зниження ставок цього року вже були враховані в цінах.
«Увагу ринків привернуло не тільки пом'якшення політики, а й песимістичне повідомлення Пауелла», - сказала вона, маючи на увазі голову ФРС Джерома Пауелла.
«Він наголосив на ослабленні ринків праці та інфляції, яка залишається стійкою, що робить зниження ставок скоріше заходом з управління ризиками, ніж стимулом попиту».
Ознаки подальшого зниження ставок з боку ФРС свідчать про те, що політики оцінюють ризики для економіки від безробіття як вищі, ніж від інфляції, зазначив Клаудіо Галімберті, головний економіст і глобальний директор з аналізу ринку в Rystad Energy, у повідомленні для клієнтів.
Постійний надлишок пропозиції та слабкий попит на паливо в США, найбільшому споживачі нафти в світі, також тиснули на ринок.
Запаси сирої нафти в США різко скоротилися минулого тижня, оскільки чистий імпорт впав до рекордно низького рівня, а експорт зріс до майже дворічного максимуму, як показали дані Адміністрації енергетичної інформації, опубліковані в середу.
Однак зростання запасів дистилятів на 4 мільйони барелів, всупереч очікуванням ринку щодо приросту в 1 мільйон барелів, викликало занепокоєння щодо попиту в найбільшій країні-споживачі нафти в світі і чинило тиск на ціни.
