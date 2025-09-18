Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Ціни на нафту знижуються на тлі побоювань щодо економіки США та надлишку пропозиції на ринку

 

Ціни на нафту знизилися в четвер вдруге поспіль після того, як Федеральний резерв, як і очікувалося, знизив процентні ставки, а трейдери зосередилися на побоюваннях щодо економіки США та надлишку пропозиції.

О 06:17 EET a'ючерси на нафту марки Brent подешевшали на 13 центів, або 0,19%, до 67,82 долара за барель. Ф'ючерси на нафту марки West Texas Intermediate впали на 18 центів, або 0,28%, до 63,87 долара.

ФРС знизила свою облікову ставку на чверть процентного пункту в середу і вказала, що буде поступово знижувати вартість запозичень протягом решти року, реагуючи на ознаки слабкості на ринку праці.

Зниження вартості позик зазвичай стимулює попит на нафту і сприяє зростанню цін.

Однак, за словами старшого аналітика ринку Phillip Nova Пріянки Сачдеви, останній крок і натяк на ще два зниження ставок цього року вже були враховані в цінах.

«Увагу ринків привернуло не тільки пом'якшення політики, а й песимістичне повідомлення Пауелла», - сказала вона, маючи на увазі голову ФРС Джерома Пауелла.

«Він наголосив на ослабленні ринків праці та інфляції, яка залишається стійкою, що робить зниження ставок скоріше заходом з управління ризиками, ніж стимулом попиту».

Ознаки подальшого зниження ставок з боку ФРС свідчать про те, що політики оцінюють ризики для економіки від безробіття як вищі, ніж від інфляції, зазначив Клаудіо Галімберті, головний економіст і глобальний директор з аналізу ринку в Rystad Energy, у повідомленні для клієнтів.

Постійний надлишок пропозиції та слабкий попит на паливо в США, найбільшому споживачі нафти в світі, також тиснули на ринок.

Запаси сирої нафти в США різко скоротилися минулого тижня, оскільки чистий імпорт впав до рекордно низького рівня, а експорт зріс до майже дворічного максимуму, як показали дані Адміністрації енергетичної інформації, опубліковані в середу.

Однак зростання запасів дистилятів на 4 мільйони барелів, всупереч очікуванням ринку щодо приросту в 1 мільйон барелів, викликало занепокоєння щодо попиту в найбільшій країні-споживачі нафти в світі і чинило тиск на ціни.
За матеріалами: investing.com
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,1941
  0,0189
 0,05
EUR
 1
 48,7738
  0,1171
 0,24

Курс обміну валют на сьогодні, 09:48
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,9239  0,00 0,01 41,4471  0,01 0,03
EUR 48,3604  0,00 0,01 49,0779  0,02 0,05

Міжбанківський ринок на вчора, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2100  0,01 0,02 41,2400  0,01 0,02
EUR 48,8400  0,12 0,25 48,8700  0,12 0,25

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес