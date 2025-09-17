Фінансові новини
Нафта продовжує дешевшати, Brent на рівні $67,9 за барель
15:45 17.09.2025
Ціни на нафту надалі знижуються удень у середу після зростання за підсумками трьох попередніх сесій поспіль.
Вартість листопадових ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 13:59 EET опускається на $0,55 (0,8%), до $67,92 за барель.
Ф'ючерси на нафту WTI на жовтень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) дешевшають на $0,56 (0,87%), до $63,96 за барель.
У вівторок контракти на Brent подорожчали на 1,5%, на WTI - на 1,9% на побоюваннях щодо перебоїв у постачанні нафти з РФ, а також на тлі посилення тиску США на покупців російської нафти.
Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн повідомила напередодні, що в неї відбулася "хороша розмова" з президентом США Дональдом Трампом про взаємодію щодо посилення економічного тиску на Росію. Вона зазначила, що Єврокомісія незабаром представить 19-й пакет санкцій, "спрямований проти криптовалют, банків та енергетики", а також "запропонує прискорити поетапну відмову від імпорту російського викопного палива".
У центрі уваги ринків у середу - засідання Федеральної резервної системи США. Очікується, що за його підсумками американський ЦБ знизить базову процентну ставку вперше з грудня минулого року. Пом'якшення грошово-кредитної політики в найбільшій економіці світу, як правило, є позитивним фактором для попиту на нафту.
Американський інститут нафти (API) повідомив у вівторок, що резерви нафти в США за минулий тиждень скоротилися на 3,42 млн барелів. API отримує інформацію від операторів НПЗ, нафтосховищ і трубопроводів на добровільній основі.
Офіційний звіт міністерства енергетики США буде опубліковано о 17:30 УУЕ. Аналітики в середньому прогнозують, що він вкаже на зменшення запасів нафти на 1,5 млн барелів, за даними Trading Economics.
