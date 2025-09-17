Фінансові новини
Ставки фрахту на великі танкери зростають на тлі збільшення пропозицій нафти
11:57 17.09.2025 |
Супертанкери для перевезення сирої нафти мають підвищений попит - це свідчить про надлишок пропозиції на світовому ринку.
Наразі перевезення близько 2 млн барелів із Саудівської Аравії до Китаю коштує понад $87 тис. на добу. Це найвищий показник за останні 2,5 року, що перевищує рівні, зафіксовані під час ескалації бойових дій на Близькому Сході на початку року.
Частково це пояснюється тим, що глобальний танкерний флот дедалі більше розділяється на судна, які дотримуються західних санкцій, і ті, що їх ігнорують. Водночас судновласники зазначають, що це також сигналізує про зростання попиту на перевезення барелів.
Генеральний директор норвезької компанії Frontline Plc Ларс Барстад заявив минулого тижня, що спостерігає зростання постачання з Америки й високий попит на далекомагістральні перевезення. З його слів, активність несанкціонованого флоту може підтримувати високі витрати на транспортування. Він також додав, що очікування щодо видобутку виглядають конструктивно, а експорт сирої нафти, що відповідає вимогам, демонструє позитивну динаміку у річному вимірі.
Останні дані від ключових виробників підтверджують стрімке зростання постачання. У липні Бразилія вперше досягла рівня 4 млн б/д, канадська Альберта видобула рекордний обсяг, а Гаяна, яка ще кілька років тому не мала видобутку, планує досягти 1 млн б/д у жовтні.
Ці зміни вже впливають на ціни на сиру нафту, хоча не в межах найближчих ф'ючерсних контрактів. Натомість це видно у спреді між своп-контрактами Brent та їх близькосхідним еквівалентом у Дубаї - світовий бенчмарк торгується зі значною знижкою на тлі зростання постачання з Атлантичного регіону.
Чи вплине це на загальні ціни найближчим часом, поки невідомо. Якщо так, то ринок нафтових танкерів може побачити подальше зростання ставок до кінця року.
|
|
