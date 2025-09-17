Фінансові новини
17.09.25
12:44
Нафта дешевшає, але геополітична нестабільність стримує падіння
08:32 17.09.2025 |
Ціни на нафту дещо знизилися в середу після зростання більш ніж на 1% на попередній сесії, хоча триваюча геополітична нестабільність забезпечила мінімальний рівень цін, а трейдери також очікують на прогнозоване зниження процентної ставки Федеральною резервною системою США.
О 06:05 EET ф'ючерси на нафту марки Brent подешевшали на 14 центів, або 0,2%, до 68,33 долара за барель, а ф'ючерси на нафту марки West Texas Intermediate подешевшали на 13 центів, або 0,2%, до 64,39 долара за барель.
В останніх торгах базові індекси зросли більш ніж на 1% через побоювання, що постачання з Росії можуть бути перервані.
У вівторок агентство Reuters повідомило, що, за словами трьох джерел у галузі, російський монополіст нафтопровідного транспорту «Транснефть» попередив виробників, що їм, можливо, доведеться скоротити видобуток після атак безпілотників України на важливі експортні порти та нафтопереробні заводи.
«Ринок зосереджений на геополітичній нестабільності та можливих перебоях у постачанні з Росії. Нервозність ринку все ще утримує ціни на високому рівні», - сказав Емріл Джаміль, старший аналітик з нафти в London Stock Exchange Group.
Інвестори також очікують на результати засідання Федеральної резервної системи 16-17 вересня, до якого приєднався новий губернатор Стівен Міран, який пішов у відставку з адміністрації Трампа, а друга політик Ліза Кук все ще стикається з намаганнями президента Дональда Трампа усунути її з посади.
Очікується, що в середу центральний банк знизить процентні ставки на 25 базисних пунктів, що має стимулювати економіку та збільшити попит на паливо.
«Ринки роблять бети на зниження ставки ФРС на 25 базисних пунктів сьогодні ввечері, що, на думку трейдерів, може знизити вартість запозичень і стимулювати попит на паливо», - сказала Пріянка Сачдева, старший аналітик ринку в Phillip Nova.
Вона додала, що зростання також підтримали геополітична нестабільність і ризики для поставок через конфлікти.
«Проте я залишаюся обережною. Глобальний надлишок пропозиції до кінця 2025 року виглядає майже певним, оскільки ОПЕК+ збільшує видобуток», - додала Сачдева.
Аналітик ринку IG Тоні Сайкамор зазначив, що увага ринку буде зосереджена на тому, «скільки членів приєднаються до Стівена Мірана в його незгоді щодо зниження ставки на 50 базисних пунктів», чи передбачає прогноз два або три зниження на 25 базисних пунктів, а також на «тоні виступу голови ФРС Пауелла під час прес-конференції».
Будь-яка реакція «купуй на чутках, продавай на фактах» на ризикові активи, включаючи нафту, буде короткочасною, з огляду на можливість подальшого зниження ставки на 25 базисних пунктів у жовтні та грудні, сказав Сайкамор.
Потенційно оптимістичним сигналом є дані, опубліковані у вівторок, які показують, що запаси нафти та бензину в США минулого тижня скоротилися, а запаси дистилятів зросли, повідомили джерела на ринку, посилаючись на дані Американського інституту нафти.
Запаси нафти скоротилися на 3,42 млн барелів, а запаси бензину - на 691 000 барелів за тиждень, що закінчився 12 вересня, тоді як запаси дистилятів зросли на 1,91 млн барелів порівняно з попереднім тижнем, повідомили джерела.
Ринок буде стежити за тим, чи відповідатимуть цим даним дані, що будуть опубліковані в середу Адміністрацією енергетичної інформації США.
Опитування Reuters показало, що, за оцінками аналітиків, запаси нафти минулого тижня скоротилися приблизно на 900 000 барелів, запаси дистилятів зросли приблизно на 1 млн барелів, а запаси бензину - приблизно на 100 000 барелів.
