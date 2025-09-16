Нафта продовжує дорожчати, Brent торгується на рівні $67,8 за барель

Підйом цін на нафту триває вдень у вівторок, учасники ринку очікують підсумків вересневого засідання Федеральної резервної системи (ФРС) і стежать за геополітичними новинами.

Вартість листопадових ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 14:34 EET підвищується на $0,38 (0,56%), до $67,82 за барель.

Ф'ючерси на нафту WTI на жовтень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) дорожчають на $0,45 (0,71%), до $63,75 за барель.

Підтримку світовим ринкам надає впевненість інвесторів у тому, що Федрезерв знизить ставку вперше з грудня минулого року. Водночас аналітики убачають невелику ймовірність того, що зниження становитиме одразу 50 базисних пунктів. Пом'якшення грошово-кредитної політики в найбільшій економіці світу, як правило, є позитивним фактором для попиту на нафту.