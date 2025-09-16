Фінансові новини
- |
- 16.09.25
- |
- 18:24
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Нафта продовжує дорожчати, Brent торгується на рівні $67,8 за барель
15:40 16.09.2025 |
Підйом цін на нафту триває вдень у вівторок, учасники ринку очікують підсумків вересневого засідання Федеральної резервної системи (ФРС) і стежать за геополітичними новинами.
Вартість листопадових ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 14:34 EET підвищується на $0,38 (0,56%), до $67,82 за барель.
Ф'ючерси на нафту WTI на жовтень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) дорожчають на $0,45 (0,71%), до $63,75 за барель.
Підтримку світовим ринкам надає впевненість інвесторів у тому, що Федрезерв знизить ставку вперше з грудня минулого року. Водночас аналітики убачають невелику ймовірність того, що зниження становитиме одразу 50 базисних пунктів. Пом'якшення грошово-кредитної політики в найбільшій економіці світу, як правило, є позитивним фактором для попиту на нафту.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Уражено Саратовський НПЗ, лунали вибухи, виникла пожежа, - Генштаб ЗСУ
|Рада відновила прямі трансляції засідань
|Кабмін підтвердив макрогноз на 2025р, очікує зростання ВВП на 2,4% в 2026р
|Трамп, ймовірно, зустрінеться з Зеленським наступного тижня - Рубіо
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Як інтерактивна панель для школи допомагає реалізувати освітні програми НУШ
У РУБРИЦІ
|Уряд прогнозує, що держборг України перевищить 100% ВВП у 2026 році
|Середня ціна на бензин марки А-95 знизилася на 1 коп. до 58,77 грн/л, на дизельне пальне - зросла на 1 коп. до 55,91 грн/л
|Проєкт держбюджету-2026 передбачає 7 млрд грн на держпрограму «єВідновлення»
|Аграрії вже засіяли понад мільйон гектарів озимих
|Запаси газу в українських сховищах вперше перевищили минулорічні показники
|Українська Swarmer залучила $15 млн на розвиток ройових дронів зі ШІ
Бізнес
|Boeing відкладає початок постачань 777-9 ще на рік: відстає від графіка сертифікації
|Жодних 150%: чип Apple A19 Pro лише на 17% швидший за попередника та відстає від майбутніх конкурентів
|Spotify обурена: 10 000 користувачів продали свої дані для навчання ШІ
|Google виділяє $1,5 млн на український освітній проєкт «Мрія»
|YouTube запускає функцію багатомовного озвучення для всіх авторів відео
|BYD локалізує виробництво електромобілів у Європі до 2028 року
|Процесори Apple A19 Pro на 150% швидші за попередників: відмінності чипів iPhone 17/Pro/Air