З початку вересня роздрібні ціни на пальне майже не ворухнулись
12:07 16.09.2025 |
Лише окремі неспокійні намагались якось виділитися, а більшість віддала перевагу такій бажаній у сучасних умовах стабільності або «диверсіям» вихідного дня. Хай як дивно, але попри наявний запас міцності по маржі, сильного бажання падати ніхто особливо не демонструє.
Не виключено, що причина такої рідкісної солідарності у проливах. За останніми даними Державної податкової служби, цього року ритейлери прокачали через свої колонки 5 млрд л, або на 6% (325,3 млн л) менше, ніж минулого року. На це вказують і баланси, які до останнього тримались бодай по бензинах, але у серпні поповзли донизу і вони.
Проте тішили націнки. Станом на 15 вересня для бензинів спред між гуртом і роздробом становив 9,8 грн/л (-1,06 грн/л до показників початку місяця), для дизелю - 9,13 грн/л (-0,34 грн/л), для LPG - 6,03 грн/л (+0,32 грн/л). Можна жити.
Відносно середніх річних показників минулого року, спред на бензині має плюс 1,89 грн/л, на дизпальному - 1,12 грн/л, на газі - 1,51 грн/л.
Згідно з моніторингом Консалтингової групи «А-95», за 15 днів вересня середня вартість бензину А-95 зменшилася на 7 коп./л (58,78 грн/л), дизельного пального - на 8 коп./л (55,90 грн/л), скрапленого газу - на 6 коп./л (34,35 грн/л).
Зміни торкнулися винятково мереж економсегмента. Сигналізувала про проблеми «Паралель» (окрім Донецької області), яка скинула на бензині й дизелі по 2 грн/л (до 56,49 і 52,49-53,99 грн/л відповідно). Газ втратив 2 грн/л тільки у Запорізькій області (30,49 грн/л). У ІІ кварталі «Паралель», включно з її сателітами Мotto й «Праймом», втратила понад 15% реалізації, відповідно цінові посмикування цілком можна зрозуміти.
Недорахували на початку вересня 1 грн/л на «світлих» і в «Маркеті», через що мережа скотилася до рівня «Авантажа» і «БРСМ».
Зберіг своє позиціювання по дизелю Marshal, який знизив цінник на 80 коп./л (50,59 грн/л). Водночас бензин і LPG просіли на 1 грн/л (55,99 грн/л) і 10 коп./л (32,65 грн/л).
У Chipo, хоча і витратились на оновлення АЗС у Львові, зменшили вартість бензину і дизельного пального на 10-80 коп./л (до середніх 56,50 грн/л і 53,30 грн/л відповідно) залежно від регіону. На скрапленому газу клієнти недорахувались 10-60 коп./л (найбільше на Закарпатті), до 32,96 грн/л.
Точково здешевшали дизель і газ на станціях «БРСМ-Нафта». Тільки дизпальне у «Факторі», газ - у VST, Rodnik і «Катралі» (див. табл.).
Через стабільні ціни у преміальних і дискаунтерів різниця між цими сегментами у бензині залишилася на рівні 7,10 грн/л, у дизелі - близько 7,30 грн/л і в скрапленому газі - 2,70 грн/л.
Співвідношення бензину і газу теж стабільне - 58%.
Нові виклики гуртового ринку, а саме санкції проти індійського дизелю і зменшення обсягів усієї лінійки пального з Мажейкяйського НПЗ, можуть викликати певне зростання закупівельних цін. Але на роздрібних це навряд чи позначиться, через суттєвий запас маржі.
Роздрібні ціни на пальне 1-15 вересня 2025 р., грн/л
|
Мережа
|
А-95
|
А-95+
|
ДП
|
LPG
|
15.09.25
|
Зм.
|
15.09.25
|
Зм.
|
15.09.25
|
Зм.
|
15.09.25
|
Зм.
|
ОККО
|
61,99
|
0,00
|
64,99
|
0,00
|
58,99
|
0,00
|
35,99
|
0,00
|
WOG
|
61,99
|
0,00
|
64,99
|
0,00
|
58,99
|
0,00
|
35,98
|
0,00
|
Shell
|
61,99
|
0,00
|
64,99
|
0,00
|
58,99
|
0,00
|
34,99
|
0,00
|
SOCAR
|
60,82
|
0,00
|
63,66
|
0,00
|
57,82
|
0,00
|
33,81
|
0,00
|
BVS
|
59,99
|
0,00
|
62,99
|
0,00
|
56,99
|
0,00
|
34,69
|
0,00
|
Neftek
|
59,99
|
0,00
|
62,99
|
0,00
|
56,49
|
0,00
|
34,99
|
0,00
|
Рур груп
|
59,99
|
0,00
|
57,99
|
0,00
|
35,00
|
0,00
|
Автотранс
|
59,98
|
0,00
|
65,98
|
0,00
|
56,98
|
0,00
|
34,68
|
0,00
|
KLO
|
59,59
|
0,00
|
60,99
|
0,00
|
57,99
|
0,00
|
34,20
|
0,00
|
Укрнафта
|
58,99
|
0,00
|
61,99
|
0,00
|
55,99
|
0,00
|
33,99
|
0,00
|
AMIC
|
58,91
|
-0,03
|
61,99
|
0,00
|
56,10
|
0,00
|
33,27
|
0,08
|
VST
|
58,90
|
0,00
|
53,10
|
0,00
|
32,82
|
-0,38
|
UPG
|
58,90
|
0,00
|
61,90
|
0,00
|
55,90
|
0,00
|
34,02
|
0,00
|
Green Wave
|
58,40
|
0,00
|
55,50
|
0,00
|
33,60
|
0,00
|
Mango
|
57,99
|
0,00
|
53,99
|
0,00
|
32,46
|
0,00
|
Ovis
|
57,99
|
0,00
|
59,99
|
0,00
|
55,49
|
0,00
|
32,99
|
0,00
|
VostokGaz
|
57,99
|
0,00
|
55,49
|
0,00
|
32,99
|
0,00
|
U.GO
|
57,90
|
0,00
|
53,90
|
0,00
|
33,90
|
0,00
|
RLS
|
57,70
|
0,00
|
59,50
|
-0,50
|
52,40
|
0,00
|
32,90
|
0,00
|
ZOG
|
56,50
|
0,00
|
60,00
|
0,00
|
57,00
|
0,00
|
33,50
|
0,00
|
Chipo
|
56,50
|
-0,57
|
53,30
|
-0,40
|
32,96
|
-0,22
|
Parallel
|
56,49
|
-2,00
|
59,66
|
-1,33
|
55,66
|
-1,33
|
33,49
|
-0,67
|
Олас
|
55,99
|
0,00
|
52,99
|
0,00
|
32,99
|
0,00
|
Катрал
|
55,99
|
0,00
|
55,99
|
0,00
|
52,99
|
0,00
|
31,55
|
-0,42
|
Marshal
|
55,99
|
-1,00
|
59,32
|
-1,00
|
50,59
|
-0,80
|
32,65
|
-0,10
|
Кворум
|
55,98
|
0,00
|
53,48
|
0,00
|
31,48
|
0,00
|
Motto
|
55,91
|
0,00
|
55,61
|
0,00
|
52,84
|
-0,14
|
33,45
|
-0,17
|
Rodnik
|
55,49
|
0,00
|
54,90
|
0,00
|
32,49
|
-0,50
|
Фактор
|
55,00
|
0,00
|
49,00
|
-0,50
|
SUNOIL
|
54,99
|
0,00
|
52,49
|
0,00
|
32,29
|
0,00
|
Авантаж 7
|
54,95
|
0,00
|
51,95
|
0,00
|
32,45
|
0,00
|
Маркет
|
54,49
|
-1,00
|
51,99
|
-1,00
|
32,50
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
54,02
|
0,00
|
50,69
|
-0,13
|
32,60
|
-0,13
|
Укр-Петроль
|
53,78
|
0,00
|
52,32
|
0,00
|
Середня ціна в Україні
|
58,78
|
-0,07
|
63,28
|
-0,05
|
55,90
|
-0,08
|
34,35
|
-
|
|
ТОП-НОВИНИ
