Україна обмежує імпорт індійського ДП

Імпорт дизельного пального з Індії в Україну буде обмежено - всі партії індійського ресурсу мають пройти процедуру відбору і лабораторного аналізу проб. Відповідну вимогу СБУ спрямувало на адресу Енергетичної митниці 15 вересня. За інформацією enkorr, обмеження набудуть чинності з 1 жовтня.

Санкції діятимуть за аналогією з тими, що раніше були накладені на дизпальне з Туреччини у вересні 2023 року. Тоді рішенням РНБО низку турецьких портів, як приймали суттєві обсяги російського ДП, було внесено до переліку ризикованих, а всі партії, що надходили з них, підлягають на додатковому вивченню, зокрема лабораторному.

Згідно з даними Консалтингової групи «А-95», з вересня 2023 року з підсанкційних турецьких портів Marmara і Turpas в Україну було імпортовано 65,8 тис. т дизпального, з яких 71% було завезено з квітня цього року. До того середньомісячний імпорт з цих портів становив близько 47,2 тис. т.

Нагадаємо, у серпні 2025 року в Україну було імпортовано 119 тис. т індійського ДП, що становило 18% від усього обсягу імпорту.

Опитані румунські трейдери вважають, що після заборони імпорту індійського палива, найімовірніше, зросте попит з інших південних напрямків.

«Частково ми будемо постачати з Середземномор'я, але головним джерелом буде Близький Схід. Але, вочевидь, премії на наступні періоди будуть значно вищими», - зазначають в Oscar Downstream.

«Важко сказати, чим буде заміщуватися. Також невідомо, де тепер [на півдні] знайти зимове паливо за вигідною ціною», - сказав інший трейдер, що продає баржі й потяги дизелю з Констанци.

Варто зазначити, що в серпні почали відновлюватися постачання дизпального в Констанцу з Італії й Саудівської Аравії. Востаннє надходження палива з цих країн спостерігалися восени минулого року.

«Великі обсяги з Індії закупалися не тому, що іншого продукту на ринку не було, а тому, що індійське паливо було дешевшим. Ринок налаштується під інші напрямки й ціни. Наприклад, у серпні ми вже привезли партії дизелю з заводу SARAS», - повідомив ще один оператор Oil Terminal.

Не бачать проблем із забезпеченням українського ринку трейдери, що постачають танкерні партії. «За рахунок продукту Hellenic Petroleum і Motor Oil цілком можна замістити індійські обсяги з Констанци. Крім того, STAR зможе забезпечити додаткові партії, оскільки високий сезон споживання в Туреччині невдовзі закінчиться», - вважає Олексій Фесенко з Kemexon. Але така заміна коштуватиме ринку додатково кілька доларів, оскільки попит на танкерні перевезення зросте.

Підставити плече допомоги готові й на західному напрямку постачань. Зі слів Євгена Поспєлова, заступника директора експортного відділу UNIMOT, у разі повного блокування постачання з Індії й інших «гібридних» джерел російських нафтопродуктів група здатна оперативно подвоїти обсяги постачання, використовуючи винятково польську портову інфраструктуру. Потенціал сягає 70 тис. тонн дизельного пального на місяць, чому сприяє і власний перевізник Olavion, що має у своєму розпорядженні парк залізничних цистерн загальною місткістю 18 тис. м³.

Для серйозніших викликів UNIMOT уклала довгостроковий договір оренди з HES Wilhelmshaven Tank Terminal GmbH (Німеччина). Термінал здатний приймати судна, які за вантажопідйомністю вдвічі перевищують ті, що можуть заходити у польські порти. Гарантована місткість зберігання дизельного пального становить 78 тис. м3, що дозволяє забезпечити постачання на український ринок до 120 тис. тонн на місяць.

«На наш погляд, цього обсягу більш ніж достатньо. Український ринок давно довів, що він здатний швидко й гнучко реагувати на будь-які виклики, забезпечуючи країну необхідними ресурсами у найкоротший термін», - вважає Євген Поспєлов.