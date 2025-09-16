Ціни на нафту зростають, оскільки ринок оцінює ризики для поставок через атаки на російські нафтопереробні заводи

Ціни на нафту зросли у вівторок після підвищення на попередній сесії, оскільки учасники ринку розглядали можливість перебоїв у постачанні з Росії після атак українських дронів на її нафтопереробні заводи.

О 05:54 EET ф'ючерси на нафту Brent подорожчали на 15 центів до 67,59 долара за барель, а нафта West Texas Intermediate в США коштувала 63,45 долара, також подорожчавши на 15 центів. У понеділок нафта Brent подорожчала на 45 центів до 67,44 долара, а WTI - на 61 цент до 63,30 долара.

Україна посилила атаки на енергетичну інфраструктуру Росії, намагаючись послабити військовий потенціал Москви, оскільки переговори про припинення конфлікту зайшли в глухий кут.

«Посилення побоювань щодо перебоїв у постачанні з Росії, ключового виробника, на якого припадає понад 10% світового видобутку нафти», сприяє зростанню цін на нафту, зазначив аналітик ринку IG Тоні Сайкамор у замітці для клієнтів.

Міністр фінансів США Скотт Бессент у понеділок заявив, що уряд не буде вводити додаткові мита на китайські товари, щоб спонукати Китай припинити закупівлі російської нафти, якщо європейські країни не введуть власні високі мита на Китай та Індію.

«Атака на експортний термінал, такий як (російський) Приморськ, спрямована більше на обмеження можливості Росії продавати свою нафту за кордон, що впливає на експортні ринки», - заявили аналітики JP Morgan.

«Що ще важливіше, ця атака свідчить про зростаючу готовність порушити роботу міжнародних нафтових ринків, що може спричинити додатковий тиск на ціни на нафту», - додали вони.

Інвестори також стежать за засіданням Федеральної резервної системи США, яке відбудеться 16-17 вересня і на якому, як очікується, банк знизить процентні ставки. Зниження вартості позик може сприяти зростанню попиту на паливо.

«Слабший долар США, зумовлений очікуваннями зниження процентних ставок Федеральною резервною системою цього тижня, додатково підтримав нафту», - зазначив Sycamore.

Індекс долара США, який вимірює силу американської валюти по відношенню до шести інших валют, впав до майже тижневого мінімуму. Слабший долар робить нафту дешевшою для власників інших валют.

Ринки також враховували очікування щодо зниження запасів нафти в США минулого тижня, офіційні дані про які очікуються в середу о 14:30 за Гринвічем.

Запаси нафти в США, за прогнозами, скоротяться на 6,4 млн барелів за тиждень, що закінчився 12 вересня, після зростання на 3,9 млн барелів тижнем раніше, зазначив у повідомленні для клієнтів енергетичний стратег Walt Chancellor з Macquarie Group.

Опитування аналітиків, проведене Reuters у понеділок, показало, що запаси нафти і бензину в США, як очікується, скоротилися минулого тижня, тоді як запаси дистилятів, ймовірно, зросли.