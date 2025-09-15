Фінансові новини
- |
- 15.09.25
- |
- 23:06
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Середня ціна на бензин марки А-95 зросла на 1 коп. до 58,78 грн/л, на дизельне пальне - знизилася на 1 коп. до 55,9 грн/л
18:18 15.09.2025 |
Зокрема, зафіксовано такі середні ціни на пальне: бензин марки А-95 (преміум) - 63,28 грн/л (здешевшав на 2 коп.); бензин марки А-95 - 58,78 грн/л (здорожчав на 1 коп.); бензин марки А-92 - 55,99 грн/л (здешевшав на 1 коп.); дизельне пальне - 55,9 грн/л (здешевшало на 1 коп.). Середня ціна автогазу становить 34,35 грн/л, що на 4 коп. менше порівняно із попереднім робочим днем - 12 вересня.
У мережі заправок АТ "Укрнафта" ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 58,99 грн/л; дизпальне - 55,99 грн/л; автогаз - 33,99 грн/л.
У мережі заправок U.GO (Група Нафтогаз) ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 57,9 грн/л; дизпальне - 53,9 грн/л; автогаз - 33,9 грн/л.
У мережі заправок ОККО ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 61,99 грн/л; дизпальне - 58,99 грн/л; автогаз - 35,99 грн/л.
У мережі заправок БРСМ-Нафта ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 54,02 грн/л; дизпальне - 50,69 грн/л; автогаз - 32,6 грн/л.
У мережі заправок WOG ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 61,99 грн/л; дизпальне - 58,99 грн/л; автогаз - 35,98 грн/л.
У мережі заправок BVS ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 59,99 грн/л; дизпальне - 56,99 грн/л; автогаз - 34,69 грн/л.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|США запровадили експортний контроль щодо компаній з КНР, Туреччини та ОАЕ за зв'язок з Росією
ТОП-НОВИНИ
|У ніч проти 14 вересня дрони уразили Кірішський нафтопереробний завод у Ленінградській області
|У ніч проти 13 вересня українські дрони атакували завод «Башнефть» в Уфі
|Найбільший західний нафтовий термінал Росії зупинився після удару українських дронів
|«Велика дипломатична перемога». ЄС продовжив санкції проти росіян без жодних послаблень
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Як інтерактивна панель для школи допомагає реалізувати освітні програми НУШ
У РУБРИЦІ
|Середня ціна на бензин марки А-95 зросла на 1 коп. до 58,78 грн/л, на дизельне пальне - знизилася на 1 коп. до 55,9 грн/л
|Дефіцит зовнішньої торгівлі України товарами в січні-липні 2025р зріс на 49% - Держстат
|До використання у війську допустили три оптоволоконні FPV-комплекси від Укроборонпрому
|Американські виробники демонструють значний інтерес до співпраці з Україною – Шмигаль
|Росіяни намагаються зруйнувати ключові вузлові станції - Укрзалізниця
|«Правок буде багато». Рада не поспішатиме з ухваленням закону про оподаткування криптовалют
|Ціни на нафту сповільнили зростання, Brent близько $67,1 за барель
Бізнес
|YouTube запускає функцію багатомовного озвучення для всіх авторів відео
|BYD локалізує виробництво електромобілів у Європі до 2028 року
|Процесори Apple A19 Pro на 150% швидші за попередників: відмінності чипів iPhone 17/Pro/Air
|Apple оновила лінійку смартгодинників, представивши одразу три моделі: Watch Series 11, Watch SE 3 та Watch Ultra 3
|iPhone 17 Pro — новий дизайн, рідинне охолодження і ціна від $1100 до $2000
|Apple презентувала iPhone 17 Air — найтонший потужний смартфон
|Apple анонсувала iPhone 17 — смартфон отримав екран як в Pro-версії