Ціни на нафту сповільнили зростання, Brent близько $67,1 за барель

Ціни на нафту залишаються в плюсі вдень у понеділок, але відступили від внутрішньоденних максимумів.

Вартість листопадових ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 14:24 EET підвищується на $0,09 (0,13%), до $67,08 за барель.

Ф'ючерси на нафту WTI на жовтень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) дорожчають на $0,14 (0,22%), до $62,83 за барель.

Раніше під час торгів ціна контрактів на Brent піднімалася до $67,52 за барель, на WTI - до $63,24 за барель.

Учасники ринку і далі стежать за геополітичними новинами.

Водночас дані нафтосервісної компанії Baker Hughes засвідчили, що за минулий тиждень кількість нафтових бурових установок, що діють у США, збільшилася на дві й сягнула 417 одиниць. Кількість газових бурових не змінилася й становила 118.

