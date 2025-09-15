Фінансові новини
Нафта продовжує зростати після атак на російські енергетичні об'єкти
08:11 15.09.2025
Ціни на нафту продовжили зростати в понеділок, оскільки інвестори оцінюють вплив атак українських дронів на російські нафтопереробні заводи, які можуть порушити експорт сирої нафти та палива, а також стежать за зростанням попиту на паливо в США.
О 06:32 EET ф'ючерси на нафту марки Brent подорожчали на 36 центів, або 0,5%, до 67,35 долара за барель, а нафта марки West Texas Intermediate коштувала 63,05 долара за барель, подорожчавши на 36 центів, або 0,6%.
Минулого тижня обидва контракти подорожчали більш ніж на 1%, коли Україна посилила атаки на російську нафтову інфраструктуру, включаючи найбільший нафтовий експортний термінал Приморськ і нафтопереробний завод «Киришинефтеоргсинтез», один з двох найбільших нафтопереробних заводів у Росії.
«Цей напад свідчить про зростаючу готовність дестабілізувати міжнародні нафтові ринки, що може спричинити додатковий тиск на ціни на нафту», - зазначили аналітики JPMorgan на чолі з Наташею Каневою в коментарі, маючи на увазі напад на Приморськ.
Приморськ має потужність завантаження близько 1 мільйона барелів нафти на добу, що робить його ключовим експортним центром російської нафти та найбільшим портом на заході Росії.
Нафтопереробний завод в Кірішах, що належить компанії «Сургутнефтегаз», переробляє близько 17,7 млн тонн російської нафти на рік, або 355 000 б/д, що становить 6,4% від загального обсягу країни.
«Якщо ми спостерігаємо стратегічний зсув України в бік російської інфраструктури експорту нафти, це створює ризики для прогнозів», - сказав аналітик IG Markets Тоні Сайкамор, незважаючи на триваючі побоювання щодо надлишку пропозиції, оскільки ОПЕК+ планує збільшити видобуток.
Нафтова компанія в російському регіоні Башкортостан збереже рівні видобутку, незважаючи на атаку дронів у суботу, заявив губернатор регіону Радій Хабіров.
Тиск на Росію посилюється, оскільки президент США Дональд Трамп у неділю повторно заявив, що готовий ввести санкції проти Росії, але Європа має діяти у відповідності до дій Сполучених Штатів.
Інвестори також стежать за торговими переговорами між США і Китаєм у Мадриді, які розпочалися в неділю на тлі вимог Вашингтона до своїх союзників ввести мита на імпорт з Китаю через його закупівлі російської нафти.
Минулого тижня слабкіші дані про створення робочих місць і зростання інфляції в США викликали занепокоєння щодо економічного зростання в найбільшій економіці світу і споживачі нафти, навіть незважаючи на те, що Федеральний резерв, ймовірно, знизить процентні ставки під час засідання 16-17 вересня.
|
|
