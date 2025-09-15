Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Нафта продовжує зростати після атак на російські енергетичні об'єкти

 

Ціни на нафту продовжили зростати в понеділок, оскільки інвестори оцінюють вплив атак українських дронів на російські нафтопереробні заводи, які можуть порушити експорт сирої нафти та палива, а також стежать за зростанням попиту на паливо в США.

О 06:32 EET ф'ючерси на нафту марки Brent подорожчали на 36 центів, або 0,5%, до 67,35 долара за барель, а нафта марки West Texas Intermediate коштувала 63,05 долара за барель, подорожчавши на 36 центів, або 0,6%.

Минулого тижня обидва контракти подорожчали більш ніж на 1%, коли Україна посилила атаки на російську нафтову інфраструктуру, включаючи найбільший нафтовий експортний термінал Приморськ і нафтопереробний завод «Киришинефтеоргсинтез», один з двох найбільших нафтопереробних заводів у Росії.

«Цей напад свідчить про зростаючу готовність дестабілізувати міжнародні нафтові ринки, що може спричинити додатковий тиск на ціни на нафту», - зазначили аналітики JPMorgan на чолі з Наташею Каневою в коментарі, маючи на увазі напад на Приморськ.

Приморськ має потужність завантаження близько 1 мільйона барелів нафти на добу, що робить його ключовим експортним центром російської нафти та найбільшим портом на заході Росії.

Нафтопереробний завод в Кірішах, що належить компанії «Сургутнефтегаз», переробляє близько 17,7 млн тонн російської нафти на рік, або 355 000 б/д, що становить 6,4% від загального обсягу країни.

«Якщо ми спостерігаємо стратегічний зсув України в бік російської інфраструктури експорту нафти, це створює ризики для прогнозів», - сказав аналітик IG Markets Тоні Сайкамор, незважаючи на триваючі побоювання щодо надлишку пропозиції, оскільки ОПЕК+ планує збільшити видобуток.

Нафтова компанія в російському регіоні Башкортостан збереже рівні видобутку, незважаючи на атаку дронів у суботу, заявив губернатор регіону Радій Хабіров.

Тиск на Росію посилюється, оскільки президент США Дональд Трамп у неділю повторно заявив, що готовий ввести санкції проти Росії, але Європа має діяти у відповідності до дій Сполучених Штатів.

Інвестори також стежать за торговими переговорами між США і Китаєм у Мадриді, які розпочалися в неділю на тлі вимог Вашингтона до своїх союзників ввести мита на імпорт з Китаю через його закупівлі російської нафти.

Минулого тижня слабкіші дані про створення робочих місць і зростання інфляції в США викликали занепокоєння щодо економічного зростання в найбільшій економіці світу і споживачі нафти, навіть незважаючи на те, що Федеральний резерв, ймовірно, знизить процентні ставки під час засідання 16-17 вересня.
За матеріалами: investing.com
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,2838
  0,0289
 0,07
EUR
 1
 48,3929
  0,1190
 0,25

Курс обміну валют на сьогодні, 09:37
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,9485  0,08 0,21 41,4807  0,09 0,21
EUR 48,0441  0,08 0,17 48,7059  0,08 0,17

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:30
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2650  0,05 0,13 41,2800  0,04 0,10
EUR 48,4200  0,14 0,29 48,4500  0,14 0,29

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес