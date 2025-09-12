Фінансові новини
- |
- 12.09.25
- |
- 18:23
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Середня ціна на бензин марки А-95 знизилася на 1 коп. до 58,77 грн/л, на дизельне пальне - на 2 коп. до 55,91 грн/л
17:09 12.09.2025 |
Зокрема, зафіксовано такі середні ціни на пальне: бензин марки А-95 (преміум) - 63,3 грн/л; бензин марки А-95 - 58,77 грн/л (здешевшав на 1 коп.); бензин марки А-92 - 56 грн/л; дизельне пальне - 55,91 грн/л (здешевшало на 2 коп.). Середня ціна автогазу становить 34,39 грн/л, що на 3 коп. менше порівняно із попереднім днем.
У мережі заправок АТ "Укрнафта" ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 58,99 грн/л; дизпальне - 55,99 грн/л; автогаз - 33,99 грн/л.
У мережі заправок U.GO (Група Нафтогаз) ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 57,9 грн/л; дизпальне - 53,9 грн/л; автогаз - 33,9 грн/л.
У мережі заправок ОККО ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 61,99 грн/л; дизпальне - 58,99 грн/л; автогаз - 35,99 грн/л.
У мережі заправок БРСМ-Нафта ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 53,96 грн/л; дизпальне - 50,69 грн/л; автогаз - 32,68 грн/л.
У мережі заправок WOG ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 61,99 грн/л; дизпальне - 58,99 грн/л; автогаз - 35,98 грн/л.
У мережі заправок BVS ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 59,99 грн/л; дизпальне - 56,99 грн/л; автогаз - 34,69 грн/л.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Росія заявляє про масовану атаку безпілотників
|МВФ знайшов «дірку» у фінансуванні України: треба ще до $20 млрд до 2027 року – Bloomberg
|Швеція передає 20-й пакет військової допомоги Україні на $836 млн
|Туск погодився відправити польських військових в Україну для навчання протидії дронам
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Як інтерактивна панель для школи допомагає реалізувати освітні програми НУШ
У РУБРИЦІ
|Данія представила «найбільш амбітну» програму допомоги Україні
|Держгеонадра оголосили торги з продажу чотирьох спецдозволів
|Середня ціна на бензин марки А-95 знизилася на 1 коп. до 58,77 грн/л, на дизельне пальне - на 2 коп. до 55,91 грн/л
|Держава віддала аграріям у суборенду ще 183,5 га земель
|МВФ вимагає від уряду України зменшити розмір тіньової економіки, яка становить понад 30% ВВП, – Bloomberg
|В Україні оновили правила роботи земельного кадастру
Бізнес
|Bloomberg: глава Oracle Ларрі Еллісон став найбагатшою людиною у світі, обігнавши Маска
|Процесори Apple A19 Pro на 150% швидші за попередників: відмінності чипів iPhone 17/Pro/Air
|Apple оновила лінійку смартгодинників, представивши одразу три моделі: Watch Series 11, Watch SE 3 та Watch Ultra 3
|iPhone 17 Pro — новий дизайн, рідинне охолодження і ціна від $1100 до $2000
|Apple презентувала iPhone 17 Air — найтонший потужний смартфон
|Apple анонсувала iPhone 17 — смартфон отримав екран як в Pro-версії
|Apple представила AirPods Pro 3 - TWS-навушники з функцією АІ-перекладу та вимірюванням серцевого ритму