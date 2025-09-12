Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Ціни на нафту впевнено зростають, Brent торгується біля $67,6 за барель

 

Ціни на нафту перейшли до впевненого зростання на торгах у п'ятницю і завершують тиждень у плюсі.

Підтримку ринку надають геополітичні ризики, що переважують побоювання трейдерів щодо потенційного надлишку пропозиції в умовах ослаблення попиту в США і нарощування видобутку ОПЕК+.

Євросоюз завершує роботу над новим пакетом санкцій щодо Росії, заявила в п'ятницю глава європейської дипломатії Кая Каллас. Вона зазначила, що ЄС, зокрема, вивчає додаткові обмеження на продаж російської нафти.

Вартість листопадових ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 15:05 EET становить $67,55 за барель, що на $1,18 (1,78%) вище, ніж на закриття попередніх торгів.

Ф'ючерси на нафту WTI на жовтень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) подорожчали до цього часу на $0,98 (1,57%), до $63,35 за барель.

Від початку цього тижня вартість Brent збільшилася на 3,3%, WTI - на 2,5%.

Хоча ризик зниження цін на нафту зберігається, підтримку ринку надають тривалі закупівлі сировини Китаєм для поповнення запасів, а також ризик посилення санкцій щодо РФ і вторинних санкцій для покупців російської нафти, зазначає аналітик PVM Oil Associates Джон Еванс.

Напередодні Міжнародне енергетичне агентство (МЕА) підвищило прогнози зростання світових поставок нафти в 2025 і 2026 роках на 200 тис. б/д. З урахуванням прогнозованого збільшення попиту, надлишок її пропозиції на ринку цього року може становити понад 1,9 млн б/д, очікують у МЕА.

Глава нафтового напряму Trafigura Бен Лукок вважає, що справедлива ціна нафти наразі - близько $55, з огляду на баланс попиту і пропозиції. "Однак ціни не перебувають на цьому рівні через низку факторів ризику, які наразі закладає ринок, і це санкції, тарифна політика Вашингтона, конфлікти на Близькому Сході та в Україні", - заявив він в інтерв'ю Bloomberg.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,3127
  0,0989
 0,24
EUR
 1
 48,2739
  0,0331
 0,07

Курс обміну валют на сьогодні, 09:58
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0327  0,05 0,12 41,5683  0,08 0,20
EUR 48,1257  0,10 0,21 48,7887  0,14 0,28

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:30
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3150  0,05 0,11 41,3250  0,06 0,16
EUR 48,4600  0,10 0,21 48,4900  0,10 0,21

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес