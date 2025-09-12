Ціни на нафту продовжують падати через надлишок пропозиції та побоювання щодо попиту в США

Ціни на нафту в п'ятницю впали, додавши до значного зниження на попередній сесії, оскільки побоювання щодо можливого ослаблення попиту в США та загального надлишку пропозиції перекрили занепокоєння щодо перебоїв у постачанні через конфлікт на Близькому Сході та війну в Україні.

О 06:19 EET ф'ючерси на нафту марки Brent подешевшали на 49 центів, або 0,74%, до 65,88 долара за барель, а нафта марки West Texas Intermediate подешевшала на 51 цент, або 0,82%, до 61,86 долара.

«Боротьба з інфляцією (в США) не виглядає виграною, що погіршує перспективи попиту на нафту з боку найбільшої економіки світу. Навіть геополітична нестабільність не може підтримати ціни на нафту, оскільки фундаментальні показники вказують на надлишкову пропозицію і слабкий попит», - сказала Пріянка Сачдева, старший аналітик ринку в брокерській компанії Phillip Nova.

Урядові звіти, опубліковані в четвер, показали, що споживчі ціни в США в серпні зросли найбільше за сім місяців, а кількість первинних заявок на допомогу з безробіття минулого тижня різко зросла, що підтримує високі очікування, що Федеральний резерв наступного тижня знизить процентні ставки, щоб спробувати стимулювати економічне зростання, що, в свою чергу, сприятиме збільшенню попиту на нафту.

Ціни на нафту зросли на 2% цього тижня через потенційні перебої у видобутку або торговельних потоках внаслідок конфлікту і війни, але в четвер базові показники почали падати і з того часу втратили всі прибутки, отримані на початку тижня.

Збитки почалися після того, як Міжнародне енергетичне агентство заявило у своєму щомісячному звіті, що світові поставки нафти цього року зростатимуть швидше, ніж очікувалося, через заплановане збільшення видобутку Організацією країн-експортерів нафти та її союзниками, такими як Росія, об'єднанням, відомим як ОПЕК+.

ОПЕК у своєму звіті не внесла змін до своїх відносно високих прогнозів зростання світового попиту на нафту на 2025 і 2026 роки, заявивши, що світова економіка зберігає стійку тенденцію до зростання.

Ринок нафти продовжує коливатися між тиском надлишкової пропозиції та побоюваннями щодо короткострокових перебоїв, але геополітичні побоювання все менше підтримують ціни, йдеться в щоденному звіті SDIC Futures.

В неділю ОПЕК+ вирішила ще більше збільшити квоти на видобуток нафти з жовтня, оскільки лідер групи, Саудівська Аравія, прагне відвоювати частку ринку.

Експорт нафти Саудівської Аравії до Китаю має різко зрости, повідомили Reuters у четвер кілька торгових джерел. Державна енергетична компанія Aramco в жовтні постачатиме до Китаю близько 1,65 млн барелів на день, що значно перевищує 1,43 млн барелів на день, виділених у вересні.

У Росії, яка в 2024 році стала другим за величиною виробником нафти в світі після США, доходи від продажу нафти та нафтопродуктів у серпні знизилися до одного з найнижчих рівнів з початку війни в Україні, повідомило МЕА.

У звіті Адміністрації енергетичної інформації, опублікованому в середу, зазначено, що запаси нафти в США минулого тижня зросли на 3,9 млн барелів до 424,6 млн барелів.