Нафта продовжує дешевшати, Brent біля $67 за барель
14:40 11.09.2025 |
Ціни на нафту продовжують знижуватися вдень у четвер після впевненого зростання за підсумками попередньої сесії.
Вартість листопадових ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 13:04 EET становить $67,03 за барель, що на $0,46 (0,68%) нижче, ніж на закриття попередніх торгів.
Ф'ючерси на нафту WTI на жовтень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) дешевшають на $0,51 (0,8%), до $63,16 за барель.
У середу контракти на Brent і WTI подорожчали на 1,7% на побоюваннях загострення конфлікту на Близькому Сході після удару Ізраїлю по політичному керівництву ХАМАС у катарській столиці Досі, а також на очікуваннях посилення тиску на покупців російської нафти.
Крім того, ринок чекає розвитку ситуації навколо інциденту із проникненням безпілотників у повітряний простір Польщі.
Міжнародне енергетичне агентство (МЕА) підвищило оцінки щодо зростання світових поставок нафти в 2025 і 2026 роках на 200 тис. б/д. "Зростання світового видобутку нафти цього року тепер прогнозується на 2,7 млн б/д, до 105,8 млн б/д, а наступного року - на 2,1 млн б/д, до 107,9 млн б/д", - повідомляється у звіті МЕА. Із урахуванням прогнозованого агентством світового попиту на нафту поточного року на рівні 103,87 млн б/д її профіцит на ринку може становити понад 1,9 млн б/д.
Тим часом, опубліковані напередодні дані Міненерго США показали зростання запасів енергоносіїв у країні. Комерційні запаси нафти в США минулого тижня збільшилися на 3,94 млн барелів, бензину - на 1,46 млн барелів, дистилятів - на 4,72 млн барелів.
Крім того, зростання цін виробників у США минулого місяця несподівано сповільнилося до 2,6% у річному виразі з 3,1% у липні, що було сприйнято трейдерами як черговий сигнал ослаблення американської економіки поряд із даними про спад активності на ринку праці.
