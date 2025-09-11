Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Нафта продовжує дешевшати, Brent біля $67 за барель

 

Ціни на нафту продовжують знижуватися вдень у четвер після впевненого зростання за підсумками попередньої сесії.

Вартість листопадових ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 13:04 EET становить $67,03 за барель, що на $0,46 (0,68%) нижче, ніж на закриття попередніх торгів.

Ф'ючерси на нафту WTI на жовтень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) дешевшають на $0,51 (0,8%), до $63,16 за барель.

У середу контракти на Brent і WTI подорожчали на 1,7% на побоюваннях загострення конфлікту на Близькому Сході після удару Ізраїлю по політичному керівництву ХАМАС у катарській столиці Досі, а також на очікуваннях посилення тиску на покупців російської нафти.

Крім того, ринок чекає розвитку ситуації навколо інциденту із проникненням безпілотників у повітряний простір Польщі.

Міжнародне енергетичне агентство (МЕА) підвищило оцінки щодо зростання світових поставок нафти в 2025 і 2026 роках на 200 тис. б/д. "Зростання світового видобутку нафти цього року тепер прогнозується на 2,7 млн б/д, до 105,8 млн б/д, а наступного року - на 2,1 млн б/д, до 107,9 млн б/д", - повідомляється у звіті МЕА. Із урахуванням прогнозованого агентством світового попиту на нафту поточного року на рівні 103,87 млн б/д її профіцит на ринку може становити понад 1,9 млн б/д.

Тим часом, опубліковані напередодні дані Міненерго США показали зростання запасів енергоносіїв у країні. Комерційні запаси нафти в США минулого тижня збільшилися на 3,94 млн барелів, бензину - на 1,46 млн барелів, дистилятів - на 4,72 млн барелів.

Крім того, зростання цін виробників у США минулого місяця несподівано сповільнилося до 2,6% у річному виразі з 3,1% у липні, що було сприйнято трейдерами як черговий сигнал ослаблення американської економіки поряд із даними про спад активності на ринку праці.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,3127
  0,0989
 0,24
EUR
 1
 48,2739
  0,0331
 0,07

Курс обміну валют на сьогодні, 10:10
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,9839  0,10 0,24 41,4842  0,08 0,20
EUR 48,0252  0,06 0,12 48,6524  0,04 0,09

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:30
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3400  0,05 0,12 41,3500  0,03 0,07
EUR 48,3200  0,08 0,17 48,3600  0,07 0,14

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес