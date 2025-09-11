Ціни на нафту знижуються через побоювання щодо слабкого попиту в США та надлишку пропозиції

Ціни на нафту в четвер трохи знизилися через слабкий попит у США та ризики надлишку пропозиції, що компенсувало побоювання щодо атак на Близькому Сході та війни Росії в Україні.

О 06:33 EET ф'ючерси на нафту марки Brent подешевшали на 14 центів, або 0,21%, до 67,35 долара за барель, а ф'ючерси на нафту марки West Texas Intermediate подешевшали на 15 центів, або 0,24%, до 63,53 долара.

У середу базові контракти подорожчали більш ніж на 1 долар після того, як Ізраїль завдав удару по керівництву ХАМАС у Катарі напередодні, а Польща задіяла власні та натовські засоби ППО для збиття підозрілих російських дронів, які залетіли в її повітряний простір під час атаки на західну Україну.

Ці зростання стали продовженням висхідної тенденції цін на нафту протягом більшої частини цього місяця після того, як 5 вересня вони досягли тримісячного мінімуму.

Однак жодна з цих подій не несла безпосереднього ризику перебоїв у постачанні нафти, і увага ринку переключилася на баланс попиту і пропозиції, оскільки зростання запасів нафти, падіння цін виробників і уповільнення ринку праці вказують на ослаблення економіки США.

Запаси нафти в США за тиждень до 5 вересня зросли на 3,9 млн барелів, повідомило Управління енергетичної інформації, всупереч очікуванням скорочення на 1 млн барелів. Запаси бензину також зросли на 1,5 млн барелів, всупереч очікуванням скорочення на 200 000 барелів.

Послаблення економіки означає, що Федеральна резервна система США, як очікується, знизить процентні ставки наступного тижня.

«Послаблення умов на ринку праці означає, що FOMC готовий проголосувати за зниження на 25 базисних пунктів наступного тижня... хоча рідкісна розбіжність на користь зниження на 50 базисних пунктів може вийти на перші шпальти газет», - зазначив у своїй записці Стівен Браун, заступник головного економіста Capital Economics по Північній Америці.

Тим часом Європейський центральний банк має намір залишити процентні ставки без змін у четвер.

Що стосується пропозиції, то Організація країн-експортерів нафти та її союзники, відомі під загальною назвою ОПЕК+, у неділю вирішили збільшити видобуток з жовтня.

Хоча зростання є меншим, ніж у попередні місяці та ніж очікувалося, це рішення посилює слабкість нафтового ринку. Ціни на нафту мають значно впасти в найближчі місяці, оскільки зростання видобутку призведе до значного накопичення запасів нафти, заявило цього тижня EIA.

«Незважаючи на тенденцію до зниження цін і стагнацію зростання попиту на нафту, нафтовиробники на чолі з ОПЕК+ продовжують збільшувати видобуток, що свідчить про ймовірність виникнення дисбалансу до кінця 2025 року, який призведе до надлишку пропозиції на ринку і ще більшого зниження цін на нафту», - йдеться в повідомленні консалтингової компанії Eurasia Group.