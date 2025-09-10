Фінансові новини
- |
- 10.09.25
- |
- 17:46
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Ціни на нафту зберігають досягнуті позиції, Brent торгується близько $67 за барель
14:45 10.09.2025 |
Ціни на нафту, як і раніше, додають близько 1% на тлі загострення конфлікту на Близькому Сході, а також очікувань посилення тиску США на покупців російської нафти.
Вартість листопадових ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 12:50 EET становить $66,95 за барель, що на $0,56 (0,84%) вище, ніж на закриття попередніх торгів.
Ф'ючерси на WTI на жовтень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) дорожчають на $0,54 (0,86%), до $63,17 за барель.
Президент США Дональд Трамп у вівторок заявив європейським чиновникам, що готовий запровадити масштабні мита проти Індії та Китаю, щоб підштовхнути Росію до перемовин із Україною, але лише в тому разі, якщо і країни ЄС вживуть аналогічних заходів, повідомляють західні ЗМІ. Може йтися про тарифи в розмірі 100%. США готові дзеркально відобразити мита, які запроваджуватиме Європа.
Ізраїль напередодні завдав удару по політичному керівництву ХАМАС у катарській столиці Досі. Як зазначає агентство Bloomberg, ці дії ставлять під загрозу зусилля США з досягнення мирної угоди між Ізраїлем і ХАМАС, яка могла б звести нанівець премію за ризик в цінах на нафту, що залишилася, пов'язану з близькосхідним конфліктом.
Тим часом Американський нафтовий інститут (API) напередодні повідомив, що резерви нафти в США за минулий тиждень зросли на 1,25 млн барелів. API отримує інформацію від операторів НПЗ, нафтосховищ і трубопроводів на добровільній основі.
Офіційний звіт міністерства енергетики буде опубліковано о 16:30 кч у середу. Аналітики в середньому прогнозують, що він вкаже на скорочення запасів нафти на 1,1 млн барелів, за даними Trading Economics.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Президентка Єврокомісії анонсувала «Альянс дронів» з Україною, виділить на це 6 млрд євро
|Масований удар Росії - ракети атакували захід України. Польща вперше збила дрони і закрила аеропорти Варшави
|Канада до кінця року передасть Україні 50 бронетранспортерів ACSV
|2 млрд фунтів стерлінгів військової підтримки для України забезпечено завдяки ініціативі IFU, очолюваній Британією
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Як інтерактивна панель для школи допомагає реалізувати освітні програми НУШ
У РУБРИЦІ
|Промислове виробництво в Україні продовжує падати: Найгірші показники – у видобутку вугілля і газу
|Середня ціна на бензин марки А-95 зросла на 1 коп. до 58,78 грн/л, на дизельне пальне - зберігається на рівні 55,92 грн/л
|Ризик-орієнтовний підхід впроваджується в усіх сферах податкового контролю – ДПС
|На Київщині проклали тестову ділянку дороги за інноваційною корейською технологію
|Ціни на нафту зберігають досягнуті позиції, Brent торгується близько $67 за барель
|В Україні запрацювали нові умови іпотеки для переселенців та мешканців прифронтових територій
Бізнес
|Електромобілі становитимуть половину продажів у Європі до 2032 року — EY
|Google отримала штраф €3 млрд від ЄС за зловживання у сфері рекламних технологій
|Google нарешті уточнила ліміти використання Gemini
|Все, що відомо про Snapdragon 8 Elite Gen 5: збільшені частоти та продуктивність з меншим споживанням енергії
|Tesla запропонувала Маску безпрецедентний пакет компенсацій на $1 трильйон, - Bloomberg
|Оптоволоконна «солома» від Lumenisity та Microsoft зменшує затримку вдвічі: «Найбільше вдосконалення за 40 років»
|Оператори мають покрити всі ключові дороги якісним 4G до кінця 2026 р. — перший віцепрем’єр