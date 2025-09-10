Ціни на нафту зберігають досягнуті позиції, Brent торгується близько $67 за барель

Ціни на нафту, як і раніше, додають близько 1% на тлі загострення конфлікту на Близькому Сході, а також очікувань посилення тиску США на покупців російської нафти.

Вартість листопадових ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 12:50 EET становить $66,95 за барель, що на $0,56 (0,84%) вище, ніж на закриття попередніх торгів.

Ф'ючерси на WTI на жовтень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) дорожчають на $0,54 (0,86%), до $63,17 за барель.

Президент США Дональд Трамп у вівторок заявив європейським чиновникам, що готовий запровадити масштабні мита проти Індії та Китаю, щоб підштовхнути Росію до перемовин із Україною, але лише в тому разі, якщо і країни ЄС вживуть аналогічних заходів, повідомляють західні ЗМІ. Може йтися про тарифи в розмірі 100%. США готові дзеркально відобразити мита, які запроваджуватиме Європа.

Ізраїль напередодні завдав удару по політичному керівництву ХАМАС у катарській столиці Досі. Як зазначає агентство Bloomberg, ці дії ставлять під загрозу зусилля США з досягнення мирної угоди між Ізраїлем і ХАМАС, яка могла б звести нанівець премію за ризик в цінах на нафту, що залишилася, пов'язану з близькосхідним конфліктом.

Тим часом Американський нафтовий інститут (API) напередодні повідомив, що резерви нафти в США за минулий тиждень зросли на 1,25 млн барелів. API отримує інформацію від операторів НПЗ, нафтосховищ і трубопроводів на добровільній основі.

Офіційний звіт міністерства енергетики буде опубліковано о 16:30 кч у середу. Аналітики в середньому прогнозують, що він вкаже на скорочення запасів нафти на 1,1 млн барелів, за даними Trading Economics.

