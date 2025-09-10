Авторизация

Fitch підтвердило прогноз цін на нафту Й газ на найближчі роки

 

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings загалом підтвердило прогнози цін на нафту та природний газ на 2025-2028 роки й середньострокову перспективу в рамках базового сценарію.

Єдина зміна в базовому прогнозі стосувалася цін на газ на американському Henry Hub - їх було дещо знижено на поточний рік, проте підтверджено на всі наступні.

Водночас стресовий сценарій було значно скориговано, і тепер він передбачає набагато вищі ціни цього року та нижчі - наступного.

Аналітики Fitch, як і раніше, очікують, що підвищення світового попиту на нафту сповільниться до 700-800 тис. барелів на добу в 2025 і 2026 роках на тлі ослаблення темпів зростання світової економіки.

"Додаткові санкції та мита, спрямовані проти російської та іранської нафти, збільшили націнку за ризик, але навряд чи призведуть до істотного скорочення пропозиції, оскільки Росія продовжує продавати пальне на перенасиченому ринку", - йдеться в пресрелізі.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: прогноз
 

