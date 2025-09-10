Ціни на нафту зростають після удару Ізраїлю по Катару. В центрі уваги санкції США та Росії

Ціни на нафту зросли в середу на азіатських біржах, оскільки удар Ізраїлю по об'єктах Хамасу в Катарі посилив побоювання щодо загострення геополітичної напруженості на Близькому Сході, що може призвести до перебоїв у постачанні.

Перспектива введення додаткових обмежень США щодо російської нафти після повідомлення про те, що президент Дональд Трамп закликав до введення додаткових санкцій проти покупців російської нафти, також сприяла зростанню цін.

О 03:41 EET ф'ючерси на нафту Brent з поставкою в жовтні подорожчали на 0,7% до 66,92 долара за барель, а ф'ючерси на нафту West Texas Intermediate подорожчали на 0,7% до 62,72 долара за барель.

Обидва контракти прямували до четвертої поспіль сесії зростання, особливо після меншого, ніж очікувалося, збільшення видобутку Організацією країн-експортерів нафти та її союзниками (ОПЕК+) протягом вихідних.

Вівторок ввечері Ізраїль заявив, що завдав удару по керівництву Хамасу в Досі, що викликало осуд з боку катарських і американських чиновників, які побоюються, що такий крок може зірвати поточні мирні переговори.

У вівторок після нападу нафта подорожчала на 2%, але потім зростання сповільнилося після того, як американські чиновники заявили, що такий напад більше не повториться.

Трамп заявив журналістам, що він «дуже незадоволений» ударом і що в середу виступить із повною заявою.

Катар є партнером США в галузі безпеки і розміщує на своїй території авіабазу Аль-Удейд, найбільший військовий об'єкт США на Близькому Сході. Разом з Єгиптом ця країна виступає посередником у переговорах між Ізраїлем і Хамасом.

Хамас заявив, що Ізраїль не домігся своєї мети в спробі вбити свою переговорну команду. Але група повідомила про п'ять жертв в результаті удару.

Атака Ізраїлю тепер ставить під сумнів майбутні мирні переговори з Хамасом, відкриваючи двері для продовження військових дій Єрусалиму проти палестинської групи. Більша частина цих дій була спрямована на сектор Газа, що викликало нервозність на ринках через геополітичну напруженість на Близькому Сході.

Ціни на нафту також підтримала перспектива нових санкцій США проти Росії після того, як Reuters повідомило, що Трамп закликав Європейський Союз також ввести високі мита на Індію та Китай за їхні закупівлі російських енергоносіїв.

Трамп вже ввів 50% мита на Індію і, як повідомляється, закликав до введення 100% мита на Нью-Делі та Пекін. Такий крок може позбавити Росію деяких джерел доходу і змусити Москву припинити тривалу війну з Україною.

Більш жорсткі обмеження на російську нафту також можуть обмежити світові поставки, особливо якщо провідні покупці, Індія та Китай, піддадуться тиску Заходу. Але обидві країни поки що не виявляють намірів припиняти закупівлі російської нафти.

Окрім геополітики, нафтові ринки також зосередилися на даних про запаси в США. Дані Американського інституту нафти показали, що запаси в США за тиждень до 5 вересня зросли на 1,25 мільйона барелів.