Нафта продовжує дорожчати, Brent торгується на рівні $66,5 за барель

Підйом цін на нафту триває вдень у вівторок на очікуваннях, що Федеральна резервна система (ФРС) знизить ключову відсоткову ставку, тим самим підтримавши американську економіку і попит на паливо.

Вартість листопадових ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 14:06 EET піднімається на $0,43 (0,65%), до $66,45 за барель.

Ф'ючерси на нафту WTI на жовтень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) дорожчають на $0,47 (0,75%), до $62,73 за барель.

Засідання Федрезерву відбудеться наступного тижня, і ринок практично впевнений у тому, що за його підсумками відсоткову ставку буде знижено. Ба більше, деякі аналітики вважають, що зниження може становити не звичайні 25 базисних пунктів, а одразу 50 б.п.

Напередодні держкомпанія Saudi Aramco анонсувала значне зниження цін на нафту для покупців з Азії та Європи. Зокрема Arab Light, основний сорт для поставок в Азію, подешевшає на $1 за барель і коштуватиме на $2,2 більше, ніж кошик нафти Оман/Дубай.

Ринок продовжує оцінювати рішення восьми країн ОПЕК+, які брали участь у добровільних обмеженнях видобутку нафти, збільшити виробництво в жовтні на 137 тис. барелів на добу.

"ОПЕК+ анонсувала величезне збільшення видобутку за останні місяці, проте повною мірою ці барелі ще не надійшли на фізичний ринок", - зазначив головний економіст Trafigura Саад Рахім.

За його словами, підтримку котируванням надає низький рівень запасів палива в ключових регіонах, включно з Європою, а також активне поповнення нафтових резервів у Китаї.