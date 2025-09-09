Нафта подорожчала на тлі рішення ОПЕК+ про помірне збільшення видобутку та проблем з постачанням з Росії

Ціни на нафту зросли у вівторок після того, як ОПЕК+ вирішила збільшити видобуток менше, ніж очікували учасники ринку, а побоювання щодо скорочення поставок через можливі нові санкції проти Росії продовжували надавати підтримку.

О 05:35 EET нафта марки Brent подорожчала на 35 центів, або 0,53%, до 66,37 долара за барель, а нафта марки West Texas Intermediate подорожчала на 32 центи, або 0,51%, до 62,58 долара за барель.

Вісім членів Організації країн-експортерів нафти та їх союзники, відомі під загальною назвою ОПЕК+, домовилися в неділю збільшити видобуток з жовтня на 137 000 барелів на добу. Це значно менше, ніж щомісячне збільшення на 555 000 барелів на добу у вересні та серпні і на 411 000 барелів на добу в липні та червні. Це також менше, ніж очікували деякі аналітики.

Жовтневе рішення «означає скасування скорочень, які мали залишатися в силі до кінця 2026 року, після швидкого повернення попереднього траншу непрацюючих барелів протягом останніх місяців», - зазначив Даніель Хайнс, старший стратег з сировинних товарів в ANZ, у повідомленні для клієнтів у вівторок.

Загалом, з огляду на більш швидке збільшення видобутку ОПЕК+ цього року та попит, який знову не виправдав очікувань на початку року, наближення надлишку пропозиції на ринку нафти залишається основним чинником, що впливає на ціни цього року, зазначила Haitong Securities.

Ціни також підтримувалися спекуляціями щодо введення додаткових санкцій проти Росії після того, як найбільший повітряний удар країни по Україні спричинив пожежу в урядовій будівлі в Києві. Президент США Дональд Трамп заявив, що готовий перейти до другого етапу обмежень.

Високопоставлений чиновник Європейського Союзу, відповідальний за санкції, перебував у Вашингтоні разом із групою експертів, щоб обговорити перші скоординовані трансатлантичні заходи проти Росії з моменту повернення Трампа на посаду.

Подальші санкції проти Росії зменшать її постачання нафти на світові ринки, що може сприяти підвищенню цін на нафту.

Федеральний комітет з відкритих ринків Федеральної резервної системи США збирається наступного тижня, і трейдери вбачають 89,4% ймовірності зниження процентної ставки на чверть процентного пункту.

Нижчі ставки зменшують витрати споживачів на позики і можуть стимулювати економічне зростання та попит на нафту.