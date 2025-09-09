Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Нафта подорожчала на тлі рішення ОПЕК+ про помірне збільшення видобутку та проблем з постачанням з Росії

 

Ціни на нафту зросли у вівторок після того, як ОПЕК+ вирішила збільшити видобуток менше, ніж очікували учасники ринку, а побоювання щодо скорочення поставок через можливі нові санкції проти Росії продовжували надавати підтримку.

О 05:35 EET нафта марки Brent подорожчала на 35 центів, або 0,53%, до 66,37 долара за барель, а нафта марки West Texas Intermediate подорожчала на 32 центи, або 0,51%, до 62,58 долара за барель.

Вісім членів Організації країн-експортерів нафти та їх союзники, відомі під загальною назвою ОПЕК+, домовилися в неділю збільшити видобуток з жовтня на 137 000 барелів на добу. Це значно менше, ніж щомісячне збільшення на 555 000 барелів на добу у вересні та серпні і на 411 000 барелів на добу в липні та червні. Це також менше, ніж очікували деякі аналітики.

Жовтневе рішення «означає скасування скорочень, які мали залишатися в силі до кінця 2026 року, після швидкого повернення попереднього траншу непрацюючих барелів протягом останніх місяців», - зазначив Даніель Хайнс, старший стратег з сировинних товарів в ANZ, у повідомленні для клієнтів у вівторок.

Загалом, з огляду на більш швидке збільшення видобутку ОПЕК+ цього року та попит, який знову не виправдав очікувань на початку року, наближення надлишку пропозиції на ринку нафти залишається основним чинником, що впливає на ціни цього року, зазначила Haitong Securities.

Ціни також підтримувалися спекуляціями щодо введення додаткових санкцій проти Росії після того, як найбільший повітряний удар країни по Україні спричинив пожежу в урядовій будівлі в Києві. Президент США Дональд Трамп заявив, що готовий перейти до другого етапу обмежень.

Високопоставлений чиновник Європейського Союзу, відповідальний за санкції, перебував у Вашингтоні разом із групою експертів, щоб обговорити перші скоординовані трансатлантичні заходи проти Росії з моменту повернення Трампа на посаду.

Подальші санкції проти Росії зменшать її постачання нафти на світові ринки, що може сприяти підвищенню цін на нафту.

Федеральний комітет з відкритих ринків Федеральної резервної системи США збирається наступного тижня, і трейдери вбачають 89,4% ймовірності зниження процентної ставки на чверть процентного пункту.

Нижчі ставки зменшують витрати споживачів на позики і можуть стимулювати економічне зростання та попит на нафту.
За матеріалами: investing.com
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,2497
  0,0298
 0,07
EUR
 1
 48,3818
  0,2184
 0,45

Курс обміну валют на сьогодні, 10:26
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,8718  0,10 0,25 41,3891  0,08 0,20
EUR 48,0403  0,05 0,10 48,6952  0,06 0,13

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0550  0,02 0,06 41,0800  0,01 0,02
EUR 48,2200  0,00 0,00 48,2500  0,02 0,03

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес