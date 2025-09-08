Ціни на нафту посилили зростання, Brent торгується на рівні $66,8 за барель

Ціни на нафту прискорили зростання вдень у понеділок, додають близько 2%.

Трейдери оцінюють рішення ОПЕК+ і нові заяви президента США Дональда Трампа щодо санкцій проти Росії.

Вартість листопадових ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 14:17 EET підвищується на $1,31 (2%), до $66,81 за барель.

Контракти на WTI на жовтень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) дорожчають на $1,23 (1,99%), до $63,1 за барель.

У п'ятницю ф'ючерси на Brent подешевшали на 2,22%, на WTI - на 2,54% на побоюваннях, пов'язаних із формуванням надлишку пропозиції на ринку в разі збільшення видобутку країнами ОПЕК+.

Міністри восьми країн альянсу, що беруть участь у добровільних обмеженнях видобутку нафти, на зустрічі 7 вересня домовилися збільшити видобуток у жовтні на 137 тис. б/д. Рішення ухвалено з огляду на стабільні перспективи світової економіки і сприятливі ринкові умови, виражені в низьких нафтових запасах, йдеться в повідомленні ОПЕК+.

Це стане першим кроком із часткового повернення на ринок добровільних обмежень видобутку на 1,65 млн б/д, які мали діяти до кінця 2026 року.

Ринок очікував більшого відкату обмежень на видобуток від ОПЕК+, і стримана реакція на ухвалене рішення може підштовхнути альянс до масштабніших заходів, сказав почесний голова FGE NexantECA Ферейдун Фешаракі в інтерв'ю агентству Bloomberg. Він припускає, що в ОПЕК+ можуть подвоїти і навіть потроїти темп відновлення видобутку, якщо вважатимуть, що рішення альянсу не чинять суттєвого впливу на котирування.

Тим часом аналітик Fujitomi Securities Тошитака Тазава вважає, що нарощування виробництва вже було враховано в цінах, і тепер спостерігається їхній технічний відскік. "Очікування скорочення пропозиції у зв'язку з можливими новими санкціями США проти Росії також надають підтримку", - зазначив експерт.

Трамп заявив минулими вихідними, що готовий піти на введення другої фази обмежувальних заходів проти РФ. Першою фазою антиросійських заходів він називає додаткові мита, введені проти Індії. Вашингтон мотивував ці заходи тим, що Нью-Делі продовжує купувати нафту в Москви.