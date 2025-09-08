Ціни на нафту зростають, оскільки ризики санкцій проти Росії компенсують збільшення видобутку ОПЕК

Ціни на нафту в понеділок зросли більш ніж на 1%, компенсувавши частину втрат минулого тижня, оскільки перспектива додаткових санкцій проти російської нафти після нічного удару по Україні компенсувала заплановане ОПЕК збільшення видобутку.

О 05:45 EET нафта Brent подорожчала на 80 центів, або 1,2%, до 66,30 долара за барель, а нафта West Texas Intermediate подорожчала на 75 центів, або 1,2%, до 62,62 долара за барель.

Обидва бенчмарки в п'ятницю впали більш ніж на 2%, оскільки слабкий звіт про ринок праці в США погіршив перспективи попиту на енергоносії. Минулого тижня вони втратили більше 3%.

ОПЕК+, до якої входять Організація країн-експортерів нафти, Росія та інші союзники, у неділю домовилася про подальше збільшення видобутку нафти з жовтня, оскільки її лідер Саудівська Аравія прагне відвоювати частку ринку, одночасно сповільнюючи темпи зростання порівняно з попередніми місяцями.

ОПЕК+ збільшує видобуток з квітня після багаторічних скорочень для підтримки нафтового ринку, але останнє рішення стало несподіванкою на тлі ймовірного надлишку нафти в зимові місяці в північній півкулі.

Вісім членів ОПЕК+ збільшать видобуток з жовтня на 137 000 барелів на добу, що значно нижче за щомісячне збільшення приблизно на 555 000 барелів на добу у вересні та серпні і 411 000 барелів на добу в липні та червні.

«Покупки з'явилися, оскільки зростання виробництва було меншим, ніж очікувалося, а також завдяки погіршенню перспектив миру в російсько-українській війні та думці, що російська нафта не заполонить ринок, що також підтримало ціни», - сказав Сатору Йосіда, аналітик з сировинних товарів компанії Rakuten Securities.

Росія розпочала найбільшу повітряну атаку в війні проти України, підпаливши головну урядову будівлю в центрі Києва та вбивши щонайменше чотирьох людей, повідомили в неділю українські чиновники.

Президент США Дональд Трамп заявив у неділю, що окремі європейські лідери відвідають Сполучені Штати в понеділок і вівторок, щоб обговорити шляхи вирішення російсько-української війни.

Трамп додав, що він «не задоволений» станом війни, але знову висловив упевненість, що війна скоро закінчиться.

«Нафтовий ринок підтримали полегшення через помірне збільшення видобутку ОПЕК+ і технічне відновлення після падіння минулого тижня», - сказав Тошітака Тазава, аналітик Fujitomi Securities, додавши, що збільшення видобутку ОПЕК+ було враховано в цінах ще минулого тижня.

«Очікування щодо скорочення поставок через можливі нові санкції США проти Росії також надають підтримку», - сказав він.

У повідомленні, опублікованому на вихідних, Goldman Sachs зазначив, що очікує дещо більшого надлишку нафти в 2026 році, оскільки збільшення поставок в Америці переважає скорочення поставок з Росії та посилення глобального попиту.

Компанія залишила без змін свій прогноз цін на нафту Brent/WTI на 2025 рік і спрогнозувала середню ціну на 2026 рік на рівні 56/52 доларів за барель, зазначивши, що «ризики для нашого прогнозу цін на 2025-2026 роки є двосторонніми, але з невеликим ухилом у бік зростання».